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Затопит ли Бердск во время весеннего паводка? 66 зон подтопления может не спасти дренажная система

17:29 31.03.2020, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров рассказал, что подтопление в Бердске локальное, не связанное с реками. В городе сформирован штаб по прохождению паводка.

Затопит ли Бердск во время весеннего паводка? 66 зон подтопления может не спасти дренажная система
В Бердске было 12 зон подтопления, затем стало 43, теперь 66

На 23 зоны подтопления стало больше в Бердске. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров. Он отметил, что подтопление в Бердске локальное, не связанное с реками. В городе сформирован штаб по прохождению паводка. Захаров рассказывал, что один снегоотвал почти заполнен. Снега вы этом году выпало в разы больше.

Напомним, что Бердске работает дренажная система, которая спасает от подтопления грунтовыми водами. Общее снижение вод произошло на три метра, отметил Владимир Николаевич. Горожане пока не жалуются на подтопление в подвалах и погребах.

— Пока у меня нет данных о жалобах жителей, — уточнил Владимир Николаевич 31 марта.

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От редакции

Вас топит весной?

Аноним, 31 марта 2020 18:17
НВР:
нет не топит... у дома уже почти и снега не осталось

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