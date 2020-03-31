31.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Приостановить заключение и расторжение браков предложил Минюст

17:30 31.03.2020 Фото: pixabay.com
0

В России зарегистрировано 2337 случаев коронавирусной инфекции в 73 регионах, умерли 17 человек.

Приостановить заключение и расторжение браков предложил Минюст
Браки могут попасть под временный запрет

Минюст из-за пандемии коронавируса предложил приостановить заключение и расторжение браков.
Отмечается, что ведомство направило инициативу главам российских регионов.

Уже назначенные даты регистрации предлагается перенести, в исключительных случаях проводить церемонию без гостей.

Московские ЗАГСы с 30 марта по 3 апреля работают в режиме выходных, регистрируют браки и разводы по ранее поданным заявлениям, а также выдают свидетельства о рождении и смерти.
Уточняется, что остальные услуги временно не оказывают и консультаций не проводят.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 690 тысяч случаев заражения, более 33 тысяч человек скончались.
в России зарегистрировано 2337 случаев коронавирусной инфекции в 73 регионах, умерли 17 человек.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Поддерживаете предложение?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскЗакроют междугородное движение из Бердска в Новосибирск и Искитим
19:03 31-03-2020
Закроют междугородное движение из Бердска в Новосибирск и Искитим
Беречь друг друга при коронавирусе призвал спикер Госдумы
18:55 31-03-2020
Беречь друг друга при коронавирусе призвал спикер Госдумы
БердскКакой должна быть справка от работодателя в условиях самоизоляции? Пример справки на видео показал вице-мэр Захаров в Бердске 3
18:40 31-03-2020
Какой должна быть справка от работодателя в условиях самоизоляции? Пример справки на видео показал вице-мэр Захаров в Бердске
БердскМэр Бердска: Сообщайте о нарушающих карантин COVID-19 на телефон 112. Не проходите мимо 12
18:21 31-03-2020
Мэр Бердска: Сообщайте о нарушающих карантин COVID-19 на телефон 112. Не проходите мимо
БердскПоказывать чеки из аптек и магазинов обязаны полицейским вышедшие из дома самоизолированные жители Бердска 20
18:19 31-03-2020
Показывать чеки из аптек и магазинов обязаны полицейским вышедшие из дома самоизолированные жители Бердска
БердскКто может работать в режиме самоизоляции в Бердске 6
18:18 31-03-2020
Кто может работать в режиме самоизоляции в Бердске
Бердск50 литров воды с хлором уходит на обработку 20 автобусов ПАТП Бердска в сутки 3
18:15 31-03-2020
50 литров воды с хлором уходит на обработку 20 автобусов ПАТП Бердска в сутки
К пику эпидемии коронавируса подходит Россия. Смертей будет больше
18:15 31-03-2020
К пику эпидемии коронавируса подходит Россия. Смертей будет больше
БердскВ публичном доме трех проституток продавала парочка сутенеров на съемной квартире в Бердске 1
18:06 31-03-2020
В публичном доме трех проституток продавала парочка сутенеров на съемной квартире в Бердске
БердскЧто такое самоизоляция в Бердске: что можно и что нельзя делать? 11
18:05 31-03-2020
Что такое самоизоляция в Бердске: что можно и что нельзя делать?