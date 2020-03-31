Приостановить заключение и расторжение браков предложил Минюст

Браки могут попасть под временный запрет

Минюст из-за пандемии коронавируса предложил приостановить заключение и расторжение браков.

Отмечается, что ведомство направило инициативу главам российских регионов.

Уже назначенные даты регистрации предлагается перенести, в исключительных случаях проводить церемонию без гостей.



Московские ЗАГСы с 30 марта по 3 апреля работают в режиме выходных, регистрируют браки и разводы по ранее поданным заявлениям, а также выдают свидетельства о рождении и смерти.Уточняется, что остальные услуги временно не оказывают и консультаций не проводят.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 690 тысяч случаев заражения, более 33 тысяч человек скончались.в России зарегистрировано 2337 случаев коронавирусной инфекции в 73 регионах, умерли 17 человек.

Источник: РИА Новости