Приостановить заключение и расторжение браков предложил Минюст

Минюст из-за пандемии коронавируса предложил приостановить заключение и расторжение браков.
Отмечается, что ведомство направило инициативу главам российских регионов.
Уже назначенные даты регистрации предлагается перенести, в исключительных случаях проводить церемонию без гостей.
Уточняется, что остальные услуги временно не оказывают и консультаций не проводят.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 690 тысяч случаев заражения, более 33 тысяч человек скончались.
в России зарегистрировано 2337 случаев коронавирусной инфекции в 73 регионах, умерли 17 человек.
Источник: РИА Новости