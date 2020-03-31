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К пику эпидемии коронавируса подходит Россия. Смертей будет больше

18:15 31.03.2020 Фото: pixabay.com
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коронавирус особенно активен в холодное время года и должен пойти на спад в апреле-мае.

К пику эпидемии коронавируса подходит Россия. Смертей будет больше
Коронавирус уйдет в апреле-мае

Россия подходит к пику заболеваемости COVID-19, заявил РИА Новости главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
«Хотя еще какое-то время количество больных может увеличиваться», — уточнил он.
Собеседник агентства считает, что цифры будут расти еще несколько дней, после чего начнут снижаться. Это станет возможно, благодаря «разнообразным и жестким» мерам, которые принимают власти, отметил он.

Кроме того, подобно другим респираторным вирусам, коронавирус особенно активен в холодное время года и должен пойти на спад в апреле-мае, добавил Брико.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19, пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 690 тысяч случаев заражения, более 33 тысяч человек скончались.
Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, всего COVID-19 заболели свыше 785 тысяч человек, более 37 тысяч умерли, 165 тысяч пациентов вылечились.

Первая по числу летальных исходов — Италия (свыше 11 тысяч погибших), за ней следуют Испания, Китай, США и Франция.
В России выявили 2337 больных коронавирусом (1613 из них — в Москве), 17 человек скончались, 121 выздоровел. Во многих регионах страны действует режим самоизоляции, прекращено авиа- и железнодорожное сообщение с другими государствами.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Источник: РИА Новости

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