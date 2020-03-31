Прошу вас, сидите дома. Обращение главного редактора Галины Коморниковой к читателям сайта и газеты «Курьер.Среда.Бердск»

Дорогие читатели! С 31 марта в Новосибирской области, в том числе и Бердске, объявлен режим самоизоляции. И если мы не хотим испытать чувства горя, безысходности, невосполнимой ничем и никем потери от ухода близких и любимых людей, то призываю всех сидеть дома. Выходить только за продуктами и лекарствами. Тут не до хи-хи, ха-ха. Это не просто вам — ездить без ремня безопасности в автомобиле под громкую музычку, как мы обожаем делать. Вирус может выбрать вас в качестве домика в любом месте. Самые светлые и авторитетные эпидемиологи XXI века кричат: «Это самая ужасная пандемия за все время существования человечества!». Прислушайтесь к ним. Изучите статистику смерти — в Италии, Испании, США, Китае. Там, кстати, умирали, по статистике, люди пожилые, далеко за 80, а в России на аппарате ИВЛ — уже 40% граждан моложе 40 лет!

За каждой цифрой — чья-то мать, чей-то отец, чей-то сын, чья-то дочь. А есть немало случаев по нескольку смертей в одной семье. Тела не дают хоронить. Их хранят вплоть до крытых катков, ставя гроб на гроб. И это не картина ужасов под попкорн. Это реальность в нескольких часах лета от Бердска.

Если в Китае с его системой, где все быстро и точь-в-точь выполняется, смогли обуздать пандемию спустя 4 месяца, то с учетом даже таких же сроков — а мы только в самом начале пути — дотянем нашу к августу. Еще важный момент — коронавирус особо опасен при температуре +4. И погибает при очень жаркой погоде. А к нам идет тепло.



К обеду, 31 марта, в мире было почти 785 тысяч больных COVID-19. Кто останется жить из нас, большой вопрос. Вакцины нет, средств гигиены — масок — нет, аппаратов ИВЛ — мало. Весь мир оказался не готов.

Но у нас есть преимущество — мы уже знаем, что самоизоляция приводит к спаду количества зараженных. Поэтому, если вы хотите радоваться рождению будущих внуков, смеяться со своими детьми, купаясь в море, обнимать свою мать, целовать в темечко своего седого отца, то сидите дома. Сегодня тот случай, когда всеобщая ответственность и солидарность в буквальном смысле спасает жизнь. Ценнее жизни нет ничего. Как ни странно, в гроб вы не заберете ни миллионы, ни коттеджи, ни машины. Поэтому будем жертвовать многим ради главного — человеческой жизни.

Выживут ли наши бизнесы после этой пандемии? Многие нет. Я не знаю, выживет ли наша газета «Курьер.Среда.Бердск». Нам неведомы сроки самоизоляции, а далее, думаю, будет режим ЧС по всей стране. Во всяком случае, нам хватит сил делать сайт www.kurer-sreda.ru. И мы будем продолжать вас информировать о ситуации в Бердске, России, мире на нем, независимо будет ли выходить печатная версия «Курьер.Среда.Бердск».

Прошу вас, не выходите из дома, не выходите из квартиры, не выходите из своей комнаты.

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