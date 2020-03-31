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Беречь друг друга при коронавирусе призвал спикер Госдумы

18:55 31.03.2020 Фото: ГД
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Об этом Вячеслав Володин сообщил, отвечая на вопрос журналистов о том, как он оценивает принятие поправок в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях об усилении ответственности за распространение фейковых новостей о пандемии

Беречь друг друга при коронавирусе призвал спикер Госдумы

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Беречь друг друга при коронавирусе призвал спикер Госдумы

Беречь друг друга при коронавирусе призвал спикер ГосдумыМэр Бердска: Сообщайте о нарушающих карантин COVID-19 на телефон 112. Не проходите мимоЕщё 286 новостей

«Иногда слова не только ранят, но и убивают. Потому давайте исходить из того, что сегодня ситуация, с которой мы столкнулись, беспрецедентна. Весь мир борется с этими вызовами, – сказал Вячеслав Володин. – Что касается наказаний, эти наказания во всех других странах уже приняты. Будем с вами бережно относиться друг к другу и делать все, чтобы не навредить».

Он напомнил, что «мы приняли изменения в УК, ввели ответственность, которой никогда до этого не было за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, за распространение вируса. Если человек делает это умышленно, если он нарушает правила, следуют наказания, и эти наказания очень серьезные». При этом Председатель ГД выразил надежду, что эти меры будут носить превентивный характер, и граждане будут вести себя ответственно.

«Мы надеемся, что до этого не дойдет», — подчеркнул Вячеслав Володин.

«Сегодня удалось рассмотреть весь блок законодательных инициатив, которые вносили депутаты, Правительство РФ во исполнение решения Президента по мерам, которые нам сегодня необходимо предпринять для того, чтобы более активно бороться с коронавирусной инфекцией, помогать людям в это непростое время и, конечно, оказывать поддержку малому и среднему предпринимательству», — резюмировал Председатель ГД, добавив, что все инициативы уже направлены для рассмотрения в Совет Федерации.

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