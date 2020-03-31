31.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Закроют междугородное движение из Бердска в Новосибирск и Искитим

19:03 31.03.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
0

Перекрывать дороги не планируют, поскольку по ним движется транспорт «с нужными товарами и продуктами». С какого дня вводятся такие ограничения, пока неизвестно.

Закроют междугородное движение из Бердска в Новосибирск и Искитим
Вице-мэр Владимир Захаров анонсировало запрет на движение междугородного транспорта

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров сегодня, 31 марта, заявил о прекращении автобусного сообщения  между соседними с Бердском городами — в частности Новосибирском и Искитимом. Маршрутки в Новосибирск и Искитим отменят. Но решение остается за минтрансом, в ведении которого находятся междугородные пассажирские перевозки.

Перекрывать дороги не планируют, поскольку по ним движется транспорт «с нужными товарами и продуктами». С какого дня вводятся такие ограничения, пока неизвестно.

По словам Захарова, минтранс Новосибирской области просит города и районы принять меры по прекращению межмуниципальных перевозок.

Бердский общественный транспорт сокращает работу. С 1 апреля муниципальные автобусы будут ходить в режиме выходного дня. Все ограничения вводятся в рамках постановления губернатора о дополнительных мерах в связи с пандемией коронавируса.

Подробности — в ближайшее время.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы соблюдаете самоизоляцию?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскЗакроют междугородное движение из Бердска в Новосибирск и Искитим
19:03 31-03-2020
Закроют междугородное движение из Бердска в Новосибирск и Искитим
Беречь друг друга при коронавирусе призвал спикер Госдумы
18:55 31-03-2020
Беречь друг друга при коронавирусе призвал спикер Госдумы
БердскКакой должна быть справка от работодателя в условиях самоизоляции? Пример справки на видео показал вице-мэр Захаров в Бердске 3
18:40 31-03-2020
Какой должна быть справка от работодателя в условиях самоизоляции? Пример справки на видео показал вице-мэр Захаров в Бердске
БердскМэр Бердска: Сообщайте о нарушающих карантин COVID-19 на телефон 112. Не проходите мимо 12
18:21 31-03-2020
Мэр Бердска: Сообщайте о нарушающих карантин COVID-19 на телефон 112. Не проходите мимо
БердскПоказывать чеки из аптек и магазинов обязаны полицейским вышедшие из дома самоизолированные жители Бердска 20
18:19 31-03-2020
Показывать чеки из аптек и магазинов обязаны полицейским вышедшие из дома самоизолированные жители Бердска
БердскКто может работать в режиме самоизоляции в Бердске 6
18:18 31-03-2020
Кто может работать в режиме самоизоляции в Бердске
Бердск50 литров воды с хлором уходит на обработку 20 автобусов ПАТП Бердска в сутки 3
18:15 31-03-2020
50 литров воды с хлором уходит на обработку 20 автобусов ПАТП Бердска в сутки
К пику эпидемии коронавируса подходит Россия. Смертей будет больше
18:15 31-03-2020
К пику эпидемии коронавируса подходит Россия. Смертей будет больше
БердскВ публичном доме трех проституток продавала парочка сутенеров на съемной квартире в Бердске 1
18:06 31-03-2020
В публичном доме трех проституток продавала парочка сутенеров на съемной квартире в Бердске
БердскЧто такое самоизоляция в Бердске: что можно и что нельзя делать? 11
18:05 31-03-2020
Что такое самоизоляция в Бердске: что можно и что нельзя делать?