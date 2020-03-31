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Сократили число маршруток и автобусов с 1 апреля почти вдвое в Бердске

19:30 31.03.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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Общественный транспорт будет работать в режиме выходного дня, но синхронизировано с электричками, число которых тоже уменьшилось. После введения режима строгой самоизоляции из-за коронавируса число пассажиров упало. Возможно, автобусы и маршрутки вообще отменят.

Сократили число маршруток и автобусов с 1 апреля почти вдвое в Бердске
Маршрутки в Бердске во время карантина ходят почти пустые
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Сократили число маршруток и автобусов с 1 апреля почти вдвое в Бердске

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Пассажирский транспорт Бердске с 1 апреля переводится на режим работы выходного дня, сообщил сегодня, 31 марта, вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров на брифинге, посвященном дополнительным мерам по нераспространению коронавируса.

Со среды и до 5 апреля включительно число общественного транспорта на бердских дорогах сократиться почти вдвое. На линию выпустят 16 муниципальных автобусов вместо 24 и 80 маршруток вместо 130, которые ежедневно возят пассажиров в Бердске.

-Движение общественного транспорта будет синхронизировано с  электричками, которые тоже работают в режиме выходного дня, — прокомментировал Захаров.

Он предлагает вообще отменить движение маршруток и автобусов в Бердске на период жесткой самоизоляции. Но такой вариант пока не рассматривается.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», вице-мэр заявил о возможности закрытия междугородного сообщения из Бердска с Новосибирском и Искитимом.

Подробности — в ближайшее время.

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От редакции

Вы не выходите на улицу?

Ольга, 31 марта 2020 20:10
"Он предлагает вообще отменить движение маршруток и автобусов в Бердске на период жесткой самоизоляции."
Захаров, а вы меня лично будете до работы возить? Меня никто не изолировал, я должна работать.
Аноним, 31 марта 2020 20:32
Да не переживайте. Скоро на работу ездить не потребуется.
Махновец, 31 марта 2020 21:43
Хм,а служебные автобусы?Иногда начальство идет на встречу работникам, заказывая такси,за свой,начальства,счет...
Аноним, 31 марта 2020 21:14
НВР:
На работу

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