Сократили число маршруток и автобусов с 1 апреля почти вдвое в Бердске

Общественный транспорт будет работать в режиме выходного дня, но синхронизировано с электричками, число которых тоже уменьшилось. После введения режима строгой самоизоляции из-за коронавируса число пассажиров упало. Возможно, автобусы и маршрутки вообще отменят.

Маршрутки в Бердске во время карантина ходят почти пустые

Пассажирский транспорт Бердске с 1 апреля переводится на режим работы выходного дня, сообщил сегодня, 31 марта, вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров на брифинге, посвященном дополнительным мерам по нераспространению коронавируса.

Со среды и до 5 апреля включительно число общественного транспорта на бердских дорогах сократиться почти вдвое. На линию выпустят 16 муниципальных автобусов вместо 24 и 80 маршруток вместо 130, которые ежедневно возят пассажиров в Бердске.

-Движение общественного транспорта будет синхронизировано с электричками, которые тоже работают в режиме выходного дня, — прокомментировал Захаров.

Он предлагает вообще отменить движение маршруток и автобусов в Бердске на период жесткой самоизоляции. Но такой вариант пока не рассматривается.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», вице-мэр заявил о возможности закрытия междугородного сообщения из Бердска с Новосибирском и Искитимом.

Подробности — в ближайшее время.