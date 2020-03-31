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Как заплатить за коммуналку в условиях жесткой самоизоляции в Бердске?

20:00 31.03.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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Власть предлагает молодым людям научить пожилых родителей, бабушек и дедушек пользоваться приложениями в мобильном телефоне и оплачивать онлайн. Кроме того, созданные на предприятиях ЖКХ колл-центры помогут перевести деньги.

Как заплатить за коммуналку в условиях жесткой самоизоляции в Бердске?
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Как заплатить за коммуналку в условиях жесткой самоизоляции в Бердске?

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Власть Бердска обеспокоена падением сборов населения за услуги ЖКХ в условиях самоизоляции. в карантин из-за коронавируса запрещено выходить их дома, кассы по приему коммунальных платежей закрыты. Не исключено, что режим жесткой самоизоляции будет продлен и после 5 апреля.

В связи с этим вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров обратился к горожанам с просьбой оплачивать начисления в режиме онлайн.

Он попросил молодых людей научить пожилых родителей, бабушек и дедушек пользоваться сервисами по мобильному телефону. Кроме того, в ближайшее время опубликуют номера телефонов бердских компаний, которые делают начисления за коммуналку и которые помогут бердчанам перевести деньги, не выходя из дома.

Возможно, организуют мобильные онлайн-кассы по Бердску. Но этот вариант тоже сопряжен с карантинными ограничениями. Иначе бердская сфера ЖКХ может серьезно просесть.

Подробности — в ближайшее время.

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От редакции

Как выплатите за услуги ЖКХ?

Аноним, 31 марта 2020 20:15
Пусть ждут... Власть надо определяться, либо здоровье граждан, либо деньги от них... Что важнее на данный момент...? Деньги то заплатят попозже, а вот здоровье может остаться под вопросом...
Аноним, 31 марта 2020 20:37
Правильнее спросить чем?
Аноним, 31 марта 2020 21:01
Никто не знает сколько продлиться карантин, никто не знает что будет дальше. А тут заплати , ага )) Лучше уж экономить последние деньги. Неизвестно что будет через неделю и сколько сидеть без работы. На уголь, газ и ремонтные работы просите у Путина из фонда национального благосостояния, который как раз для этого предусмотрен...или беспроцентный кредит берите, потом вам вернут как выйдут с карантина...если, конечно, выйдут ..))

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