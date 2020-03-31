«Коронавирус мутирует»: почему COVID-19 стали заражаться молодые?

Одной из основных причин увеличения количества инфицированных молодых врач считает большее количество тестов, проводимых по всей стране. Но мутация вируса делает его менее заразным. Пока в группе риска остаются люди старше 65 лет, которые сидят дома.

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Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил, что большинство новых зараженных — молодые люди от 18 до 40 лет. О том, почему болезнь стала «предпочитать» молодых пенсионерам, в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказала врач-вирусолог Евгения Селькова.

Одной из основных причин увеличения количества инфицированных молодых Селькова считает большее количество тестов, проводимых по всей стране: теперь проверяют не только вернувшихся из-за границы, но и всех, кто контактировал с потенциальным переносчиком:

— Молодежь переносит коронавирус намного легче, болезнь может проходить вообще бессимптомно, поэтому нередко ее просто не проверяют, несмотря на то, что такой человек также может быть переносчиком, выделяя вирус и заражая окружающих.

Другая причина, по словам вирусолога, может быть в том, что вирус постоянно меняется.

— Сейчас с ним работают все лаборатории. Он может становиться более или менее опасным, менять точки приложения, приспосабливаться, ища пути выживания. Вспомните, как много было эпидемий различных вирусов: свиной грипп, птичий, какими они были агрессивными. Но постепенно они приспосабливались к человеку, их течение становилось менее тяжелым. Вполне возможно, что то же происходит и с коронавирусом — он мутирует, выбирает других жертв, становясь при этом менее опасным.

Однозначного ответа на вопрос, почему вирус стал выбирать молодых, по словам врача, сейчас нет. Это станет известно только после того, как эпидемия закончится. Впрочем, одной из причин может стать и большая дисциплинированность пенсионеров.

— Старшее поколение ответственнее и бережнее относится к своему здоровью, они стараются меньше выходить на улицу, самоизолируются, в то время как молодежь нередко игнорирует рекомендации. Вместе с тем обвинять массовые посиделки с шашлыками, на которые все отправились в выходные, не стоит — инкубационный период болезни значительно дольше. У пожилых, кстати, симптомы проявляются намного быстрее из-за слабого иммунитета, в то время как поступала информация о 17 и даже 21 дне инкубационного периода среди молодежи, в противовес известным нам ранее 14.

Еще одна причина может скрываться в образе жизни младшего поколения: неправильное питание, курение, употребление алкоголя снижают иммунитет, способствуя развитию заболевания, особенно при несоблюдении карантина и простейших средств профилактики.