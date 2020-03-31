Тепло и солнце обещают 1 апреля в Бердске. Но на улицу выходить запрещено из-за коронавируса

На весь период карантина до 5 апреля включительно синоптики прогнозируют температуру около 10 градусов тепла. Будет пасмурно. Но на это время в Бердске введен режим строгой самоизоляции.

В Бердске активно тает снег

В предстоящие сутки, 1 апреля, по Новосибирской области ожидается небольшая облачность, без осадков, ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный 3-8 м/с, днем местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью 0, -5°C, днём +8, +13°C, местами +2, +7°C, сообщили в региональном управлении МЧС 31 марта.

В первый день апреля будет тепло и солнечно. по прогнозам синоптиков, столбик термометра поднимется выше +8 градусов. В ночь на 2 апреля еще будет «минус». А вот с четверга весна по-настоящему вступит в свои права — днем воздух прогреется до 11 градусов тепла, ночью ожидается +5. Затем вновь немного похолодает — на пару градусов. Такая температура продержится до окончания карантина. Будет пасмурною

Напомним, что в Бердске,как и по всей Новосибирской области режим жесткой самоизоляции введен до 5 апреля включительно. В эти дни запрещено выходить на улицу без уважительной причины — за продуктами, в аптеку и погулять с собакой. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», появляться на улице могут только работающие со специальной справкой от работодателя и паспортом.