31.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

У общавшегося с Путиным главврача Коммунарки Дениса Проценко выявили коронавирс

20:51 31.03.2020 Фото: Кремлин.ру
4 0

По словам пресс-секретаря президента, глава государства регулярно тестируется. Но после заражения врача могут ввести дополнительные меры безопасности.

У общавшегося с Путиным главврача Коммунарки Дениса Проценко выявили коронавирс
Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко с Владимиром Путиным
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
У общавшегося с Путиным главврача Коммунарки Дениса Проценко выявили коронавирс

Бегают за пациентами с коронавирусом и изолируют их через суд врачи в Новосибирской областиПриближается к пику эпидемия COVID-19 в России, заявили в МинздравеЕщё 293 новостей

У главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко диагностирован коронавирус. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия 24» (ВГТРК).

Информацию «Интерфаксу» подтвердили в самой больнице. Медики сообщили, что Денис Проценко находится в удовлетворительном состоянии,.

«Состояние Проценко нормально, он находится у нас, в Коммунарке», — сказали врачи.

Между тем «Россия 24» отмечает, что в связи с заболеванием главврача в Коммунарке могут ввести дополнительные меры безопасности.

24 марта Проценко сопровождал президента РФ во время его визита в больницу в Коммунарке. В связи с этим пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уже сообщил, что опасений в связи с общением медика с Владимиром Путиным быть не должно.

«Путин регулярно тестируется. Все нормально», — сказал «Интерфаксу» Песков.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Путин не заразится?

Аноним, 31 марта 2020 21:13
НВР:
Заразился!!!!
Аноним, 31 марта 2020 21:13
Путин такой же гражданин РФ, но ему доступны тесты для ПОСТОЯННОГО тестирования, а нам - нет
житель Бердска, 31 марта 2020 21:43
Господин Песков - это как не должно? Всю страну запираете по клеткам, а ВВП будет без карантина разносить заразу? Или есть секретная Кремлевская таблеточка?
Новый мэр, 31 марта 2020 21:46
здесь не работает пословица "Сапожник без сапог"

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Получить отсрочку платежа по кредитам и ипотеке на срок до трех месяцев смогут зараженные COVID-19
22:06 31-03-2020
Получить отсрочку платежа по кредитам и ипотеке на срок до трех месяцев смогут зараженные COVID-19
Опустошает Европу COVID-19
22:03 31-03-2020
Опустошает Европу COVID-19
Ванга предсказала появление астероида 29 апреля 2020 года: 4 километровая "Зеленая комета" приближается к Земле 3
22:02 31-03-2020
Ванга предсказала появление астероида 29 апреля 2020 года: 4 километровая
Цены на жилье могут упасть к лету в России
22:01 31-03-2020
Цены на жилье могут упасть к лету в России
Песков: Путин регулярно тестируется на коронавирус. Все нормально
21:55 31-03-2020
Песков: Путин регулярно тестируется на коронавирус. Все нормально
Бегают за пациентами с коронавирусом и изолируют их через суд врачи в Новосибирской области
21:41 31-03-2020
Бегают за пациентами с коронавирусом и изолируют их через суд врачи в Новосибирской области
БердскФото: Почему надо ждать пока этот весь грязный снег растает на площади Горького?
21:40 31-03-2020
Фото: Почему надо ждать пока этот весь грязный снег растает на площади Горького?
NASA предупреждает: 29 апреля 2020 года на Землю может упасть астероид 1998 OR2 179
21:33 31-03-2020
NASA предупреждает: 29 апреля 2020 года на Землю может упасть астероид 1998 OR2
Приближается к пику эпидемия COVID-19 в России, заявили в Минздраве 1
21:30 31-03-2020
Приближается к пику эпидемия COVID-19 в России, заявили в Минздраве
849 человек скончались от коронавируса в Испании. Всего смертей 8189 на 31 марта
21:28 31-03-2020
849 человек скончались от коронавируса в Испании. Всего смертей 8189 на 31 марта