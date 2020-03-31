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С каких сумм со счетов будут брать налог? С зарплаты будут? Разъяснил Мишустин

21:19 31.03.2020 Фото: ГД
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В правительстве рассказали, что налог коснется только доходов, которые будут получены в 2021 году, а зарплатные счета граждан, вообще исключаются из расчета налога.

С каких сумм со счетов будут брать налог? С зарплаты будут? Разъяснил Мишустин
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Речь о счетах, на которых лежит более миллиона рублей. Соответствующий законопроект приняла утром Госдума. Позже премьер-министр Михаил Мишустин назвал конкретные цифры. Также он пояснил, с каких денег в банке по-прежнему налог платить не придется. О теме, которая сейчас волнует многих, зашла речь на совещании по экономическим вопросам.

«Подчеркну, налог коснется только доходов, которые будут получены в 2021 году. А сам налог будет подлежать к уплате только в 2022 году. То есть в текущем 2020 году налог с таких доходов платить не надо. Налог не будет распространяться на сами счета. Речь идет только о процентных доходах по ним. И причем первые 60 тысяч рублей процентного дохода облагаться налогом не будут. Под налог попадут только суммы, превышающие этот уровень. Текущие банковские счета, ставка по которым не превышает 1%. В частности, это зарплатные счета граждан, вообще исключаются из расчета налога. И вновь повторю, фактически граждане станут платить налог только в 2022 году», — разъяснил Михаил Мишустин.

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От редакции

Вам придется платить новый налог?

Новый мэр, 31 марта 2020 21:44
Прокуратура немецкого города Кобленц с 2013 года расследует дело об отмывании денег в отношении российского бизнесмена Александра Удодова — зятя премьер-министра России Михаила Мишустинна. На материал швейцарского издания Tages Anzeiger от 4 марта обратили внимание «Открытые медиа».
Какие порядочные люди работают у нас в правительстве!!!!

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