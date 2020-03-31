31.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Приближается к пику эпидемия COVID-19 в России, заявили в Минздраве

21:30 31.03.2020 Фото: Википедии
1 0

Главный эпидемиолог Николай Брико считает, что цифры будут расти еще несколько дней, после чего начнут снижаться. Это станет возможно благодаря «разнообразным и жестким» мерам, которые принимают власти. Сейчас заразились в мире более 785 человек.

Приближается к пику эпидемия COVID 19 в России, заявили в Минздраве
Домашний режим самоизоляции введен для всех жителей Бердска из-за коронавируса
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Приближается к пику эпидемия COVID 19 в России, заявили в Минздраве

Бегают за пациентами с коронавирусом и изолируют их через суд врачи в Новосибирской областиПриближается к пику эпидемия COVID-19 в России, заявили в МинздравеЕщё 293 новостей

Россия подходит к пику заболеваемости COVID-19, заявил РИА Новости главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико. «Хотя еще какое-то время количество больных может увеличиваться», — уточнил он.

Собеседник агентства считает, что цифры будут расти еще несколько дней, после чего начнут снижаться. Это станет возможно благодаря «разнообразным и жестким» мерам, которые принимают власти, отметил он.
Кроме того, подобно другим респираторным вирусам, коронавирус особенно активен в холодное время года и должен пойти на спад в апреле-мае, добавил Брико.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19, пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 690 тысяч случаев заражения, более 33 тысяч человек скончались.

Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, всего COVID-19 заболели свыше 785 тысяч человек, более 37 тысяч умерли, 165 тысяч пациентов вылечились.

Первая по числу летальных исходов — Италия (свыше 11 тысяч погибших), за ней следуют Испания, Китай, США и Франция.
В России выявили 2337 больных коронавирусом (1613 из них — в Москве), 17 человек скончались, 121 выздоровел. Во многих регионах страны действует режим самоизоляции, прекращено авиа- и железнодорожное сообщение с другими государствами.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Победим коронавирус?

Махновец, 31 марта 2020 21:44
НВР:
Надеюсь (или уверен),что победим.Иначе как то не очень весело будет.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Получить отсрочку платежа по кредитам и ипотеке на срок до трех месяцев смогут зараженные COVID-19
22:06 31-03-2020
Получить отсрочку платежа по кредитам и ипотеке на срок до трех месяцев смогут зараженные COVID-19
Опустошает Европу COVID-19
22:03 31-03-2020
Опустошает Европу COVID-19
Ванга предсказала появление астероида 29 апреля 2020 года: 4 километровая "Зеленая комета" приближается к Земле 3
22:02 31-03-2020
Ванга предсказала появление астероида 29 апреля 2020 года: 4 километровая
Цены на жилье могут упасть к лету в России
22:01 31-03-2020
Цены на жилье могут упасть к лету в России
Песков: Путин регулярно тестируется на коронавирус. Все нормально
21:55 31-03-2020
Песков: Путин регулярно тестируется на коронавирус. Все нормально
Бегают за пациентами с коронавирусом и изолируют их через суд врачи в Новосибирской области
21:41 31-03-2020
Бегают за пациентами с коронавирусом и изолируют их через суд врачи в Новосибирской области
БердскФото: Почему надо ждать пока этот весь грязный снег растает на площади Горького?
21:40 31-03-2020
Фото: Почему надо ждать пока этот весь грязный снег растает на площади Горького?
NASA предупреждает: 29 апреля 2020 года на Землю может упасть астероид 1998 OR2 179
21:33 31-03-2020
NASA предупреждает: 29 апреля 2020 года на Землю может упасть астероид 1998 OR2
Приближается к пику эпидемия COVID-19 в России, заявили в Минздраве 1
21:30 31-03-2020
Приближается к пику эпидемия COVID-19 в России, заявили в Минздраве
849 человек скончались от коронавируса в Испании. Всего смертей 8189 на 31 марта
21:28 31-03-2020
849 человек скончались от коронавируса в Испании. Всего смертей 8189 на 31 марта