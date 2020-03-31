Бегают за пациентами с коронавирусом и изолируют их через суд врачи в Новосибирской области

Для больных CОVID-19 в новосибирской инфекционной больнице выделен отдельный корпус на 120 мест. Несмотря на то, что пока в регионе только 9 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, область готовит 800 мест для таких пациентов.

Пятый корпус

Для борьбы с эпидемией коронавируса в инфекционной больнице Новосибирска выделен корпус на 120 мест. Сегодня он заполнен меньше чем наполовину. Но регион готовится к тому, что пациентов может стать больше. Уже на этой неделе коек будет 800: на базе больницы №11 разворачивают госпиталь, сообщили 31марта в региональном минздраве.

Мельцеровский бокс – отдельная палата, войти внутрь можно только с улицы. Автономная вентиляция, собственный санузел. Заместитель главного врача инфекционки Яна Ульянова показывает свободную палату. Для пациентов с коронавирусом и подозрением на него больница отдала целиком пятый корпус – всего 120 мест в боксированных палатах. 30 марта утром заняты только 56. Две кровати, тумбочки, холодильник – ничего лишнего, телевизора нет. Это не люкс. «У нас все пациенты книжки тут читают, — говорит Яна Ульянова. – Может, и скучновато, зато безопасно».

Именно сюда привозят новосибирцев с подозрением на коронавирус. Врач-инфекционист Дмитрий Капустин объясняет, как проходит прием. Когда скорая помощь везет такого пациента, об этом сообщают в больницу, и, пока бригада в пути, врач одевается: спецкостюм, респиратор, очки и перчатки. Только в такой защите можно войти в бокс. «Запас средств защиты у нас достаточный, – показывает упаковки Яна Ульянова. – Есть многоразовые костюмы, их можно обработать и использовать снова. Есть одноразовые, они идут в утилизацию после рабочего дня. Респираторы с фильтрами высокой степени защиты, перчатки, бахилы: все есть. Медицинских масок хватит на 180 дней, если менять их каждые два часа».

В боксе врач осматривает пациента: измеряет температуру, частоту дыхания. Подробно расспрашивает – из какой страны вернулся, когда, сколько там пробыл, с кем общался.

В инфекционную больницу положат только тех, у кого теоретически может быть COVID-19. Инфекционисты постоянно напоминают, – должны совпасть два фактора: признаки простуды и недавняя поездка за рубеж либо личный контакт с заболевшим коронавирусом. Дмитрий Капустин рассказывает, что инфекционисты время от времени «подрабатывают» психологами, когда к ним обращаются мнительные граждане: «Успокаиваем людей, которые никуда не выезжали, ни с кем не контактировали. Сейчас сезон простуд, многие болеют, это обычная ситуация для марта. Но некоторые почувствуют недомогание, и у них сразу начинается паника – люди считают, что у них непременно коронавирус. Приходится уговаривать, объяснять».

Зато за некоторыми пациентами с подозрением на CОVID-19, и даже с точным диагнозом, приходится побегать. Девятого пациента, например, госпитализировали через суд. «Мы не можем положить человека в больницу насильно, без его согласия. Такие у нас законы, – рассказывает Яна Ульянова. – Человек пишет отказ и уезжает. [Когда] приходит положительный тест, сразу его госпитализируем. Но один пациент совсем отличился. Пришлось получать постановление суда, чтобы поместить его в стационар. Это единственный способ, если человек сам не проявит сознательность». Врачи надеются, что обещанное правительством ужесточение штрафов поможет решить эту проблему.

Когда есть все основания подозревать заражение коронавирусом, пациента оставляют в боксе, сразу берут анализы. Если они положительные, назначают противовирусную терапию. «Мы даем им калетру и рибавирин, — объясняет Яна Ульянова. — До тех пор, пока взятая проба не будет отрицательной дважды, с разницей в 24 часа». 30 марта две первые новосибирские пациентки, наконец, получили такое подтверждение. Врачи рады не меньше их. Коронавирус можно победить!

Если же первый тест после поступления отрицательный, пациенту прописывают симптоматическую терапию ОРВИ – сбивают температуру, лечат кашель. Повторный тест сделают через 10 дней с момента приезда в Россию или же контакта с зараженным. Только тогда, если результаты вновь отрицательные, человека отпускают домой.

Режим напряженный, но в больнице хватает и врачей, и медсестер, уверяет замглавврача: « За последние два года к нам в больницу пришло достаточно большое количество молодых докторов, и нам помогают ординаторы второго года [обучения]. К своей гордости могу сказать, что ни один из докторов не отказался работать с данной категорией больных, все работают. В коллективе у нас все стабильно, паники никакой нет. Когда все стабильно, нет паники, работа слаженная и все идет по плану».

Дмитрий Капустин слова Яны Ульяновой подтверждает. Работы у всех заметно прибавилось, ведь пациентов с другими инфекционными болезнями никто не отменял, их тоже нужно лечить. Дежурства стали тяжелее, особенно ночные: «Но у нас весь персонал подготовлен, опыт есть. Уже были [в Новосибирске] неоднократно вспышки различных заболеваний. Это и менингококковая инфекция в 2019 году, и грипп H1N1 в 2009, в 2016 году».

В лабораторию больницы несколько дней назад Роспотребнадзор передал тест-системы, и теперь тест на коронавирус делают и здесь тоже. Но, только здоровым людям: тем, кто входит в первый круг контактов или был за границей. Пробы пациентов инфекционной больницы по-прежнему отправляют в лаборатории Роспотребнадзора.

Несмотря на то, что пока в Новосибирской области только 9 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, регион готовит 800 мест для таких пациентов. На этой неделе в больнице №11 развернут госпиталь. Министр здравоохранения Константин Хальзов на брифинге объяснил: «Если мы сейчас не подготовимся и не предпримем меры, потом будет некогда этим заниматься. Поэтому мы создаем этот госпиталь. Понадобится он или нет, но он у нас будет».

Для тех, кому потребуется 14-дневная изоляция, но не будет возможности находиться дома, не подвергая опасности близких, подготовлен обсерватор в областном госпитале №2. Здоровых людей будут отправлять туда под медицинское наблюдение.