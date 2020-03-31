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Песков: Путин регулярно тестируется на коронавирус. Все нормально

21:55 31.03.2020
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Здоровье президента волнует россиян особенно после того, как заразился смертельно опасным вирусом главврач больницы в Коммунарке, с которым общался глава государства. В России от новой инфекции умерли 17 человек.

Песков: Путин регулярно тестируется на коронавирус. Все нормально
Президент РФ Владимир Путин во время посещения больницы, предназначенной для пациентов с подозрением на коронавирус, в московском посёлке Коммунарка

Президент РФ Владимир Путин тестируется на коронавирус регулярно, у него все нормально, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков после сообщений о том, что главврач Коммунарки Денис Проценко заразился коронавирусом.

На прошлой неделе Путин посещал больницу в Коммунарке и общался с врачом.

«Он тестируется регулярно. Все нормально», — сказал Песков.

Больница в Коммунарке, которая расположена на территории новой Москвы, в настоящее время принимает пациентов с коронавирусом и подозрением на инфекционное заболевание. Путин 24 марта неожиданно приехал в Коммунарку, где посетил приемное отделение, пообщался с главврачом больницы и персоналом. Перед этим президент в Ново-Огарево провел совещание по вопросам борьбы с коронавирусом. Выслушав доклады о положении дел и предложение мэра Москвы Сергея Собянина осмотреть с борта вертолета новую больницу, когда ее построят, глава государства решил не откладывать и посмотреть уже работающее лечебное заведение. Президент тогда принял решение о посещении больницы в Коммунарке лично, никакой дополнительной подготовки не было.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 690 тысяч случаев заражения, более 33 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет 2337 в 73 регионах, всего скончались от болезни 17 человек.

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