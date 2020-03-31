Опустошает Европу COVID-19

В Великобритании, где заражение коронавирусом установлено у наследника престола, премьер-министра и нескольких членов правительства, всего насчитывается свыше 22 тысяч инфицированных, в больницах уже ощущается нехватка медперсонала. Вирус косит Италию, Испанию и Францию.

COVID-19: пандемия опустошает Европу

Эффективность изоляционных мер, в частности, в большей степени в Италии и в пока меньшей — в Испании — оценивается руководством и экспертами Всемирной организации здравоохранения положительно, но, с другой стороны, указывается, что от этих стран, ставших самыми мощными источниками эпидемии в Европе, требуется удвоить, если не утроить, усилия.

Эти шаги нужны уже не для стабилизации ситуации со все новыми и новыми заражениями, а для того, чтобы число инфицированных начало бы снижаться, сами по себе ничего делаться не будет. Сейчас именно этот момент становится главным в повестке дня.

-Чем меньше тех, кто подхватил коронавирус, тем качественнее система здравоохранения сможет выхаживать тех, кто заболел КОВИД-19 и находится в стационаре, — заявил профессор Майкл Райан, исполнительный директор программ чрезвычайной ситуации ВОЗ.

В Испании инфицированы коронавирусом почти 88 тысяч жителей иберийского королевства, для 8 тысяч человек болезнь стала летальной. Указывается, что пик эпидемии может наступить в ближайшие дни, если не часы.

Франция, чья система здравоохранения по классификации ВОЗ еще несколько лет назад считалась одной из лучших в мире, сообщила, что показатель смертности от КОВИД-19 перекрыл показатели Китая при вдвое меньшем количестве зараженных коронавирусом. Свыше 5 тысяч человек находятся в реанимации.

После снятия карантинных мер Китай вновь стал всемирной фабрикой по изготовлению медпродукции, накануне лайнер с карго, в котором — миллионы защитных масок — приземлился в столице Португалии Лиссабоне.

В Соединенном Королевстве, где заражение коронавирусом установлено у наследника престола, премьер-министра и нескольких членов правительства, всего насчитывается свыше 22 тысяч инфицированных, в больницах уже ощущается нехватка медперсонала, передает euronews.com.