Скончались от коронавируса 17 заболевших в России. За 31 марта зарегистрировано рекордное число смертей

За сутки умерли восемь человек в четырех регионах РФ. Больше всего жертв в Москве. Вылечились от COVID-19 за сутки 55 человек, всего выздоровел 121 больной.

В России за сутки зафиксировали рекордное число смертей от коронавируса

За сутки в России от коронавирусной пневмонии умерли восемь человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Это рекордное число жертв. Общее число погибших достигло 17 человек.

До этого максимум погибших за сутки был зафиксирован 29 марта, когда власти сообщили о четырех смертях.

С 30 марта власти выявили еще 500 заразившихся, что также является рекордным показателем. 28 марта были выявлены 228 новых случаев заражения, 29 марта — 270, 30-го — 302. Общее число зараженных — 2 337.

Вылечились от COVID-19 за сутки 55 человек, всего выздоровел 121 больной.

О четырех погибших в Москве стало известно вечером 30 марта. Все умершие накануне в столице — пожилые люди от 76 до 86 лет. Двое из них были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. У всех жертв были сопутствующие хронические заболевания: бронхиальная астма, хронические ишемия мозга и пиелонефрит, двое страдали от сахарного диабета.

Почти в половине регионов России уже введен режим обязательной самоизоляции для всех граждан. Жителям запрещено выходить из своих домов, исключения допускаются лишь в том случае, если человеку нужно купить продукты, лекарства, вынести мусор или выгулять собаку. В Москве власти объявили о планах ввести режим спецпропусков, которые позволят добираться до работы тем, кто не может работать дистанционно.

В субботу, 28 марта, руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила о создании препарата для лечения COVID-19. Он сделан на основе лекарства для профилактики и лечения малярии «Мефлохин». Также в стране подготовлены семь прототипов вакцины от коронавируса. Они проходят испытания, завершение работ планируется через 11 месяцев, передает РБК.