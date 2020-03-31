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Скончались от коронавируса 17 заболевших в России. За 31 марта зарегистрировано рекордное число смертей

22:10 31.03.2020 Фото: Википедии
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За сутки умерли восемь человек в четырех регионах РФ. Больше всего жертв в Москве. Вылечились от COVID-19 за сутки 55 человек, всего выздоровел 121 больной.

Скончались от коронавируса 17 заболевших в России. За 31 марта зарегистрировано рекордное число смертей
В России за сутки зафиксировали рекордное число смертей от коронавируса
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Скончались от коронавируса 17 заболевших в России. За 31 марта зарегистрировано рекордное число смертей

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За сутки в России от коронавирусной пневмонии умерли восемь человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Это рекордное число жертв. Общее число погибших достигло 17 человек.

До этого максимум погибших за сутки был зафиксирован 29 марта, когда власти сообщили о четырех смертях.

С 30 марта власти выявили еще 500 заразившихся, что также является рекордным показателем. 28 марта были выявлены 228 новых случаев заражения, 29 марта — 270, 30-го — 302. Общее число зараженных — 2 337.

Вылечились от COVID-19 за сутки 55 человек, всего выздоровел 121 больной.

О четырех погибших в Москве стало известно вечером 30 марта. Все умершие накануне в столице — пожилые люди от 76 до 86 лет. Двое из них были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. У всех жертв были сопутствующие хронические заболевания: бронхиальная астма, хронические ишемия мозга и пиелонефрит, двое страдали от сахарного диабета.

Почти в половине регионов России уже введен режим обязательной самоизоляции для всех граждан. Жителям запрещено выходить из своих домов, исключения допускаются лишь в том случае, если человеку нужно купить продукты, лекарства, вынести мусор или выгулять собаку. В Москве власти объявили о планах ввести режим спецпропусков, которые позволят добираться до работы тем, кто не может работать дистанционно.

В субботу, 28 марта, руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила о создании препарата для лечения COVID-19. Он сделан на основе лекарства для профилактики и лечения малярии «Мефлохин». Также в стране подготовлены семь прототипов вакцины от коронавируса. Они проходят испытания, завершение работ планируется через 11 месяцев, передает РБК.

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От редакции

Сколько еще умрут?

Аноним, 31 марта 2020 22:28
Это далеко не последний рекорд, увы. Будет много. С каждой неделей, предположительно, до середины мая - всё больше. Но, я таки надеюсь, всё же в среднем меньше, чем в Италии.
Аноним, 31 марта 2020 23:18
Хватит паниковать. Коронавирус гораздо менее заразен чем свинка, или, уж тем более, корь.
Нужно время на разработку вакцины. Ждём результатов от наших учёных. А то, что они будут до конца года, сомнений нет.
Но пока нужно не дать шансов распространиться этой заразе повсеместно.
В связи с этим, решения правительства оправданы.
Аноним, 31 марта 2020 22:44
НВР:
Много

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