Если гиперактивность направить в правильное русло, из ребенка можно вырастить гения, заявила педагог из Бердска

Лилия Холкина не думала, что станет учителем, по проработав в начальной школе четыре года, считает, что лучше и благороднее профессии нет. Она пишет стихи и обожает прогулки на велосипеде.

Лилия Холкина обожает велосипедные прогулки

Учительнице из школы №3 «Пеликан» Лилии Холкиной удается не вспоминать прошлое и не думать о будущем. Завоевавшая второе место на конкурсе «Учитель года- 2020» живет здесь и сейчас, и она счастлива.

Обладательница редкого имени Лилия, закончив школу в Венгеровском районе, поступили в педагогический колледж в Куйбышеве. Здесь любимый учитель Людмила Гудзинская открыла дверь в удивительный мир педагогики.

По мнению Лилии Сергеевны, школа требует опыта, поэтому после колледжа поступила в институт, параллельно работая вожатой в детском лагере «Юбилейный». Затем физруком в детском саду и инструктором в детском бассейне.



— Я работала с аутистами, детьми с синдромом Дауна, слепыми дети. В моей практике много ребятишек с диагнозом ДЦП. Это была не работа, а отдельная часть моей жизни. Это особенные дети, которые чувствуют по-другому и воспринимают все иначе. У них огромный внутренний мир, в который они пускают с осторожностью, с опаской, но мне удавалось с первого занятия быть принятой, стать другом и проводником. Мы вместе делали большие успехи: кто–то учился ходить в воде, а кто–то преодолевал свой страх. Благодарность родителей и счастье в глазах детей – это ни с чем несравнимые чувства, — рассказала героиня рубрики «Профессионалы XXI века».

1 сентября 2016 года педагог набирала 1 «В» класс. Она до сих пор вспоминает первый урок, где руки и ноги тряслись от страха, но на нее смотрели улыбающиеся ребятишки, которые придали ей уверенности. Они радуют ее и по сей день. Чтобы не расставаться с любимыми школьниками в следующем году, она будет преподавателем русского языка и литературы и останется классным руководителем любимого класса.

— В профессии главное — любить детей, нужно так организовать учебный процесс, чтобы быть интересной. Учеба будет эффективной если ребенок будет удивляться каждый день. Учитель должен идти в ногу со временем. Невозможно со старыми взглядами воспитывать современных детей. Они все разные, и задача педагога найти к каждому ключик, — призналась педагог.

Играть, играть и еще раз играть

В своей педагогической деятельности бердчанка опирается на учение Шалвы Амонашвили, с которым знакома лично. Прекрасный оратор, добрейшей души человек, он убежден, что настоящий учитель любит детей, уважает и проявляет терпение к их слабостям, помогает преодолеть трудности взросления и тем самым готовит к жизни.

Поход в первый класс — стресс для школьника. Каждый ребенок — индивидуальность и требует особого подхода. Задача учителя, чтобы процесс адаптации прошел как можно более гладко.

— Нужно играть, играть и еще раз играть. Да, на уроках мы учились, но на переменах мы вместе прыгали в скакалку и в резиночки,бегали. В классе организовали уголок для игры. Говорили после уроков, о том, что беспокоит школьника, пытались решить проблему вместе. Некоторые считают, что дети непослушные. Но если гиперактивность направить в правильное русло, из ребенка можно вырастить гения, — уверена учительница.

Ребенку должно быть интересно на занятиях, тогда он будет бежать в школу. Если он уверен, что дома его поддержат, то более старателен.



По мнению учительницы, никогда не нужно делать уроки за ребенка. Не корпеть над ним. Очень важно не решать за него, а учить его думать и находить решение задачи самостоятельно.— Важно всегда отставлять за маленьким человеком право выбора. В начальной школе идет самоопределение. Сегодня девочки хотят рисовать, завтра танцевать. Мальчишки сначала без ума от шахмат, потом могут загореться футболом. Это нормально. Детство — период самоопределения. Не решайте за него. Направляйте, — советует учительница.

Читайте то, что ребенку интересно

Вынужденно, а иногда по желанию, родители переходят на домашнее обучение. Бердский педагог к такой форме обучения относится скептически.

— Ребенок должен общаться и расти в обществе. В коллективе он учится находить общий язык с другими детьми. Как он будет дальше жить и развиваться? Школа не только учит, но и социализирует. Как без этого? Социализация продолжается всю жизнь, но в школьные годы закладывается фундамент психологического развития личности. Воспитательный процесс формирует мировоззрение человека, учит находить решение в нестандартных ситуациях. Чтобы быть разносторонней личностью обязательно нужно читать.



Превратите процесс чтения в увлекательное занятие. Читайте то, что ребенку интересно. Обсуждайте, — рекомендует педагог.Лилия Сергеевна состоит в «Ассоциации молодых педагогов Бердска». Здесь все помогают друг другу, делятся опытом. Именно здесь ей рассказали, как лучше подготовиться к педагогическому конкурсу.Конкурс для специалиста — это общение с коллегами и обмен идеями. Это бесценный опыт в педагогическую копилку, обретение уверенности в своих силах и новая ступень для профессионального развития и личностного роста.

Обожает поэзию Пушкина и сама пишет стихи

Она идет по жизни с улыбкой и уверена, что всегда есть выход из самой сложной ситуации. Лилия Сергеевна замужем 13 лет. Муж Алексей уверенный, сильный. Всегда поддержит и поможет. У бердчанки 12- летний сын Данила занимается спортом, пятилетняя Вероника — творческая — в маму. Они вместе рисуют, занимаются творчеством, катаются на велосипеде.



— А вот дорожек велосипедных нет — очень жаль. Хотелось бы, чтобы они появились. Чтобы можно было спокойно колесить по городу на двухколесном друге, — признается горожанка.Учительница Бердска обожает поэзию Пушкина и сама пишет стихи. Про жизнь, про детей и, конечно, про ее любимую работу.

В просторах тишины ища дорогу

Мы часто выбираем верный путь.

Путь мамы, любящей жены и педагога —



Вот моей жизни искренняя суть…

Учитель? Педагог? Наставник?

Судьба дала мне очень длинный век…

А может, я для этой жизни странник?

Кто я? Да я — всего лишь человек.

Я тот, кому не безразличны слезы,

Ребенка просьбу не считаю пустяком…

В ладонях детских призрачные грезы,

Я ради них весь мир переверну вверх дном!

Куда бы ни забросила судьба,



Я понимаю, дети — это счастье!Я вижу свет и знаю навсегда,Я навсегда в объятья их готова сдаться!

Всего лишь искорка, всего лишь огонек-

Мерцание в бушующем ненастье.



И пусть не истина, но все- таки урок,Урок, в котором ты — создатель счастья!

Ты — друг, надежда, проводник от бога,

Хранитель тайн и покровитель звезд.

И к сердцу детскому найти дорогу –



Твоя судьба, ее прими всерьез!

И угасает яркий свет софит…

И я осознаю тихонько:

Простому человеку нужен быт,

А педагогу — свет в глазах ребенка!

Автор видео Елена Белоусова

