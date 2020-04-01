Через видео извинилась на коленях за распространение коронавируса украинка

А разгар пандемии она вернулась из Италии. В результате коронавирусом заразились ее дети и внуки, глава села, 14 ее односельчан также находятся в больнице.

В результате коронавирусом заразились ее дети и внуки

Жительница села Коленковцы (Черновицкая область) на Западной Украине записала видеообращение к своим односельчанам, попросив прощения за распространение коронавируса. Ролик опубликован в YouTube.

По данным портала «Обозреватель», женщина в разгар пандемии вернулась из Италии, однако не стала самоизолироваться. Она принимала активное участие в общественных мероприятиях, ходила на митинги. В результате коронавирусом заразились ее дети и внуки, глава села, 14 ее односельчан также находятся в больнице.



Источник: РИА Новости