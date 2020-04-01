Годовалого малыша с огромной арахноидальной кистой в мозгу спасли врачи Москвы

В Морозовской больнице ребенку провели комплексную диагностику

В Морозовскую детскую больницу Департамента здравоохранения Москвы маленького Ярослава доставили с приема невролога в одном из медицинских центров. Как рассказала мама мальчика, еще в ноябре у ребенка начались проблемы с глазами: один зрачок увеличился в размерах. Офтальмолог патологию исключила. В январе, когда развилось косоглазие, мама обратилась к неврологу. Врача насторожили результаты выполненного ультразвукового исследования, и она вызвала бригаду скорой медицинской помощи.

В Морозовской больнице ребенку провели комплексную диагностику. МРТ-исследование показало арахноидальную кисту – заполненную жидкостью полость – в труднодоступной области головного мозга. Как пояснил, нейрохирург Морозовской детской больницы Павел Лобанкин, полое округлое образование, имеющее тонкую оболочку и наполненное ликвором, сформировалось в области основания черепа, рядом с местом соединения позвоночного столба с черепом. При такой глубинной локализации кисты непросто определить методику проведения оперативного вмешательства: отсутствуют привычные места для ее дренирования. Учитывая небольшие клинические проявления и высокий риск экстренного хирургического вмешательства, врачи приняли решение тщательно проработать тактику и провести операцию в плановом порядке.

Повторное обследование накануне хирургического вмешательства продемонстрировало, что киста увеличилась, появились признаки воздействия на ствол головного мозга, начал ухудшаться отток ликвора. При этом, у ребенка наблюдался единственный симптом — глазодвигательные нарушения. Но при таком размере и расположении кисты, по мнению специалистов, возможно лавинообразное ухудшение состояния. Оперативное вмешательство, которое длилось два часа, выполнили врачи-нейрохирурги Павел Лобанкин и Александр Левов. Общее руководство процессом осуществлял заведующий нейрохирургическим отделением Матвей Лившиц.

– Как правило, мы находим естественное ликворное пространство, с которым можно сообщить полость кисты, создаётся сооустье и ликвор патологической полости постепенно туда изливается. В данной ситуации типичных доступных анатомических мест не было. У нас был один способ — связать кисту с пространством спинномозгового канала на шейном уровне. Но этот доступ осуществляется только эндоскопически, через желудочки головного мозга — естественные ликворные полости внутри головного мозга. У Ярослава желудочки не были расширены, что значительно ограничивало возможности для безопасной манипуляции в них. В связи с этим было решено завести эндоскоп под контролем нейронавигации. И если отправная точка проведения эндоскопа в желудочек известна, то выбрать направление движения – непросто. Это напоминает поиск иголки в стогу сена. Легко пойти не по тому каналу и не попасть в желудочек. Отмечу, тубус прибора был специально зарегистрирован в системе навигатора и под его контролем проведён по единственно верному, заранее спланированному и выверенному маршруту. Пункция желудочка, благодаря этому была выполнена с первого раза, — сообщил Павел Лобанкин.

Специалистам удалось точно завести эндоскоп в желудочек головного мозга пациента и тщательно осмотреть его под увеличением на мониторе высокого разрешения. Далее под контролем зрения через эндоскоп при помощи специального микрохирургического инструмента было выполнено сообщение кисты с естественными путями выведения ликвора, что обеспечило его хороший отток. Не возникло во время операции и каких-либо осложнений.

На следующий день после операции глазодвигательные нарушения у ребенка регрессировали и полностью восстановилось правильное положение глаз. Через десять дней малышу сняли швы. Ярослав уже дома и чувствует себя хорошо.

Источник: mosgorzdrav.ru