Региональным банкам могут разрешить выдавать ипотеку под маткапитал

Предлагается разрешить направлять средства маткапитала на уплату первоначального взноса или погашение основного долга и уплату процентов по займам

В Госдуму внесен законопроект, предполагающий расширение возможности направления материнского капитала на выплату ипотеки. Документ есть в распоряжении «Парламентской газеты».

Закон от 18 марта 2019 года усилил контроль за расходованием материнского капитала. Он исключил из списка организаций, в которых можно взять ипотеку с использованием маткапитала, так называемые иные организации, оставив в перечне подотчётные ЦБ банки, сельскохозяйственные кредитные кооперативы и институт развития в жилищной сфере.

В соответствии с законом, из списка выбыли региональные операторы, созданные с участием субъектов РФ для реализации программ ипотечного кредитования. Между тем, у некоторых из них есть преимущества перед банками по величине процентной ставки, а контроль за ними ведут власти регионов, говорится в пояснении к проекту.

Предлагается разрешить направлять средства маткапитала на уплату первоначального взноса или погашение основного долга и уплату процентов по займам по договору на приобретение или строительство жилья, заключённому с хозяйственным обществом, в уставном капитале которого доля участия РФ или субъекта РФ, муниципального образования в совокупности превышает 50 процентов.

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Источник: pnp.ru