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Региональным банкам могут разрешить выдавать ипотеку под маткапитал

15:43 01.04.2020 Фото: pixabay.com
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В Госдуму внесен законопроект, предполагающий расширение возможности направления материнского капитала на выплату ипотеки.

Региональным банкам могут разрешить выдавать ипотеку под маткапитал
Предлагается разрешить направлять средства маткапитала на уплату первоначального взноса или погашение основного долга и уплату процентов по займам
Сюжет: Материнский капитал
Региональным банкам могут разрешить выдавать ипотеку под маткапитал

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В Госдуму внесен законопроект, предполагающий расширение возможности направления материнского капитала на выплату ипотеки. Документ есть в распоряжении «Парламентской газеты».

Закон от 18 марта 2019 года усилил контроль за расходованием материнского капитала. Он исключил из списка организаций, в которых можно взять ипотеку с использованием маткапитала, так называемые иные организации, оставив в перечне подотчётные ЦБ банки, сельскохозяйственные кредитные кооперативы и институт развития в жилищной сфере.
В соответствии с законом, из списка выбыли региональные операторы, созданные с участием субъектов РФ для реализации программ ипотечного кредитования. Между тем, у некоторых из них есть преимущества перед банками по величине процентной ставки, а контроль за ними ведут власти регионов, говорится в пояснении к проекту.

Предлагается разрешить направлять средства маткапитала на уплату первоначального взноса или погашение основного долга и уплату процентов по займам по договору на приобретение или строительство жилья, заключённому с хозяйственным обществом, в уставном капитале которого доля участия РФ или субъекта РФ, муниципального образования в совокупности превышает 50 процентов.

Поправки к ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» внесло Заксобрание Ленобласти.

Источник: pnp.ru

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