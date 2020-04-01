7 лет живет без желудка, селезенки, части поджелудочной 45-летний Игорь из Бердска

У Игоря выявили опухоль в кишечнике. Перед операцией предупредили — можешь не выжить. Но он выжил вопреки всем прогнозам и статистике! И решил поблагодарить врачей Новосибирской областной больницы.

Мужчина без желудка живет 7 лет в Бердске

7 лет живет без желудка, селезенки, части поджелудочной и кишечника Игорь из Бердска, несмотря на страшную статистику. Свою историю он рассказал «Курьер. Среда. Бердск» в первую очередь, чтобы поблагодарить врачей, которые его лечили и делали операцию. Напомним «Курьер. Среда. Бердск» писал схожую историю о мужчине, которому вырезали большую часть желудка.

История мужчины без желудка

Игорь — инженер-строитель, сейчас ему 45 лет. Болеть мужчина начал в 2008 году. Около 5 лет он ходил по больницам. Диагнозы ставили разные – сначала невралгия. Потом диагностировали язву желудка, когда из него пошла кровь. Потом обнаружили опухоль в кишечнике.

— Люди по-разному реагируют на диагнозы, поэтому мне до последнего не говорили, что со мной, — рассказал Игорь 30 марта.

Четкий и верный диагноз первой поставила, как говорит сам мужчина, врач поликлиники №168 Новосибирска Наталья Моисеенко. Туда он обратился после того, как у него открылся свищ (нарыв). Многие врачи отказывались делать операцию. После этого он обратился в Новосибирскую областную больницу. Там собрался консилиум врачей.

— Меня пригласили на консилиум. Сказали, что операция будет очень тяжелая. Шансов выжить мало, но я согласился, — рассказал Игорь.

Операцию провели в ноябре 2013 года. Удалили желудок, селезенку, часть поджелудочной и часть кишечника, несколько лимфоузлов. Только после этого рассказали, что у него был рак между третьей и четвертой стадией, пошло заражение крови. Метастазы распространились на многие органы. Именно их и удали. После этого болезнь отступила. Игорь остался в живых и здравствует уже 7 лет.

Игорь отмечает, что статистику врачи озвучивали не очень оптимистичную: в операции выживает 10%, до пяти лет доживает еще 10%, 10 лет проживает еще 15%. Дальше статистики нет.

Сейчас Игорь каждый год проходит КТ — результаты хорошие. Рассказывает, что сейчас все кушает и даже иногда выпивает. Что-то переваривается пищеводом, что-то кишечником.

— У меня не только со здоровьем ситуация поменялась, но и жизнь после операции поменялась. Поменялось на личном, круг друзей, образ жизни. После таких серьезных событий у людей многое меняется, — отметил Игорь.

«Спасибо!»

Игорь выражает огромную благодарность всем врачам Новосибирской областной больницы. В особенности Евгению Благитко, Алексею Беспалову и всем реаниматологам, в частности Елене Стрельцовой.