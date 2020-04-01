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Мэр Бердска: Сообщайте о нарушающих карантин COVID-19 на телефон 112. Не проходите мимо

10:21 01.04.2020, Марина Волкова Фото: Марины Волковой
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Евгений Шестернин отметил что будет благодарен за информацию. «Это не цель административного наказания, это цель убеждения», — подчеркнул глава города.

Мэр Бердска: Сообщайте о нарушающих карантин COVID 19 на телефон 112. Не проходите мимо
Евгений Шестернин призвал сообщать о случаях нарушения самоизоляции по телефону 112
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Мэр Бердска: Сообщайте о нарушающих карантин COVID 19 на телефон 112. Не проходите мимо

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Сегодня, 31 марта, глава Бердска Евгений Шестернин встретился с представителями СМИ. Главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская, начальник территориального отдела управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области Дарья Таран, а также Евгений Шестернин доложили о ситуации с коронавирусом в Бердске, а также ответили на вопросы горожан.

Стоит отметить, что власть Бердска приняла решение о таком формате общения ежедневно в 10.00 утра. Оперативный же штаб работает круглосуточно. Кроме того, Евгений Шестернин призвал всех бердчан сообщать о тех, кто нарушает самоизоляцию в Бердске.

— Наша задача не посеять панику и уйти от безразличия. Русское авось губит нас всегда. Мы считаем, что это происходит где-то, но не у нас. Хотел бы обратиться к жителям Бердска еще раз. Я не буду утомлять нормативными документами. Нам нужно внутренне понять, что мы с вами должны проявить активную гражданскую позицию, никто личные права не ущемляет. Но сложилась ситуация так, что мы оказались в сложном положении. МЫ должны обеспечить безопасность не только своей семье, но и в целом всего государства. Если вы знаете, что где-то по каким-то принципиальным позициям происходит нарушение карантинного режима, то пожалуйста — номер телефона 112. Сообщайте. Попытаемся убедить в том, что безопасность города в том числе зависит от них. Буду вам за это благодарен. Это не цель административного наказания, это цель убеждения, — обратился к горожанам Евгений Шестернин сегодня, 31 марта.

Автор видео Марина Волкова

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От редакции

Сообщаете о нарушениях карантина?

Аноним, 31 марта 2020 12:56
НВР:
Белокаменный строители работают
Аноним, 31 марта 2020 13:50
Бердскому меценату можно
Аноним, 31 марта 2020 14:25
Кому то можно, а кому то нельзя.
Аноним, 31 марта 2020 12:59
Стучите?
Аноним, 31 марта 2020 13:15
Зачем же в 112 надо в ему же и звонить или в прокуратуру. Весь город в говне и полной антисанитарии. КТО ЗА ЭТО ОТВЕТИТ?!
Захаров, 31 марта 2020 14:15
А давайте субботник проведём, все вместе вычистимся?
Аноним, 31 марта 2020 18:31
Баян уже старый..
Счас зэков привезут - они и вычистят, пока все дома.
Аноним, 31 марта 2020 18:33
Захаров, 31 марта 2020 14:15
А маски всем выдадут на субботник?
Аноним, 31 марта 2020 14:21
Это все что может синьор Помидор - штрафовать.
Где маски, куда делись ?
Аноним, 31 марта 2020 18:32
Да некоторым что в масках, что без масок, они шастают по городу толпами. На ул. Ленина посмотрите, из окна наблюдаю, народу массы, и с детьми маленькими, и бабки с дедками, про молодёжь вообще молчу. Их только аодометами в квартиры загонять! Биомасса сплошь и рядом!
Успакойтесь, 31 марта 2020 21:24
в камунарке заболел первый врач..Думаете он маску не одевал?
Аноним, 31 марта 2020 19:13
Это цель административного наказания и самое интересное, что ловить будут в тех местах, где и народа то нет и никогда не было.
Аноним, 31 марта 2020 19:15
Сирену еще надо включить в 20 - 00
Аноним, 31 марта 2020 21:07
До утра
Аноним, 31 марта 2020 19:38
А можно не смешивать в одну кучу понятия самоизоляции и карантина (на карантине находятся заболевшие либо контактировавшие с ними)
Аноним, 31 марта 2020 22:31
"Если вы знаете, что где-то по каким-то принципиальным позициям происходит нарушение карантинного режима, то пожалуйста — номер телефона 112. Сообщайте."

Не понял? Что такое принципиальные позиции? Поясните? Кто является нарушителем, дайте определение?
Бердский, 01 апреля 2020 09:43
Стучим. Позор
Аноним, 01 апреля 2020 10:09
Если вы знаете, что где-то по каким-то принципиальным позициям происходит нарушение карантинного режима, то пожалуйста сообщайте — номер телефона 112.
Будет ли в свете борьбы с короновирусом начато строительство гулагов по типу сталинских или для Бердска хватит строительства планируемого ИЦ, - просто его переоборудуют под гулаг?

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