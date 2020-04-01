На 6,1% выросли социальные пенсии с 1 апреля в России

Их получают по старости, по инвалидности, в случае потери кормильца, а также дети, оба родителя которых неизвестны.

Вместе с социальными власти также повысили пенсии по государственному обеспечению военнослужащих, проходивших службу по призыву

С 1 апреля социальные пенсии в России вырастут на 6,1%. Их получают по старости, по инвалидности, в случае потери кормильца, а также дети, оба родителя которых неизвестны. При этом по старости соцпенсии назначают тем гражданам, кто не заработал необходимый для получения страховой пенсии трудовой стаж.

Вместе с социальными власти также повысили пенсии по государственному обеспечению военнослужащих, проходивших службу по призыву, участников Великой Отечественной войны, людей, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», пострадавшим из-за радиационных и техногенных катастроф и других категорий граждан.