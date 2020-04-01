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На 6,1% выросли социальные пенсии с 1 апреля в России

08:21 01.04.2020 Фото: pixabay
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Их получают по старости, по инвалидности, в случае потери кормильца, а также дети, оба родителя которых неизвестны.

На 6,1% выросли социальные пенсии с 1 апреля в России
Вместе с социальными власти также повысили пенсии по государственному обеспечению военнослужащих, проходивших службу по призыву

С 1 апреля социальные пенсии в России вырастут на 6,1%. Их получают по старости, по инвалидности, в случае потери кормильца, а также дети, оба родителя которых неизвестны. При этом по старости соцпенсии назначают тем гражданам, кто не заработал необходимый для получения страховой пенсии трудовой стаж.

Вместе с социальными власти также повысили пенсии по государственному обеспечению военнослужащих, проходивших службу по призыву, участников Великой Отечественной войны, людей, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», пострадавшим из-за радиационных и техногенных катастроф и других категорий граждан.

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