Новобранцев в армию отправят к месту службы не ранее 20 мая

Внесены коррективы в сроки начала работы призывных комиссий и даты отправок новобранцев в войска в связи с пандемией коронавируса. Министром обороны уже принято решение, что к местам службы первые призывники отправятся не ранее 20 мая. И это лишь часть мер, которые предприняты для обеспечения призывных мероприятий, проходящих в условиях распространения коронавируса.
О том, как будет проходить этот призыв и какие ещё заслоны от проникновения болезнетворных микробов в ряды молодого пополнения предусмотрены в военкоматах, – в интервью начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации генерал-полковника Евгения БУРДИНСКОГО.
– Евгений Владимирович, официально весенний призыв стартует, как всегда, 1 апреля. В связи с этим первый традиционный вопрос: сколько призывников пополнит армейский строй?
– А если сравнить эту цифру с аналогичным периодом прошлого года…
– Это столько же, как и прошлой весной. Отмечу, что такое количество полностью удовлетворяет потребности Вооружённых Сил.
Комплектоваться военнослужащими по призыву будут все виды и рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации, а также воинские части других федеральных органов исполнительной власти.
– Призыв затронет всю страну или где-то будут ограничения?
Есть и такие регионы, где именно этот – весенний – призыв будет единственным. В соответствии с законодательством один раз в год – с 1 мая по 15 июля – призываются на военную службу граждане в 24 муниципальных образованиях пяти субъектов Российской Федерации. Это Республика Саха (Якутия), Забайкальский, Камчатский и Хабаровский края, а также Чукотский автономный округ.
– Чем это обусловлено?
– Прежде всего физико-географическими условиями указанных регионов.
– Минувшей осенью некоторые послабления были сохранены для призывников из регионов, которые пострадали в прошлом году от наводнений. Стабилизировалась ли там ситуация?
Особенно это коснулось жителей Тайшетского, Тулунского и Нижнеудинского районов Иркутской области. Прошлой весной, когда ситуация была особенно острой, всего из данного региона было призвано около трёх тысяч человек, в том числе более 40 новобранцев, семьи которых пострадали от паводка. С призывниками и их родителями были проведены беседы по вопросу возможного переноса срока призыва. Такая же работа прошла и с теми, чьи дети ранее уже были направлены в армию для прохождения военной службы, чтобы при необходимости перевести военнослужащих в воинские части вблизи места жительства или предоставить им отпуска.
– Каждый раз от призыва к призыву военным комиссариатам приходится корректировать работу с учётом изменения обстановки. Так было в прошлом году с паводком. Сегодня держать, как говорится, руку на пульсе приходится в условиях распространения коронавируса. Как будет построена призывная работа, чтобы не допустить распространения заболевания среди новобранцев и в воинских частях?
– Действительно, главная задача, которая стоит сегодня перед нами, – не допустить возникновения и распространения коронавирусной инфекции среди призывников и военнослужащих.
Сейчас в Вооружённых Силах не зарегистрировано ни одного случая этого заболевания. И в Министерстве обороны России принимаются все необходимые меры для исключения заноса инфекции и её распространения среди личного состава.
Усилены режимы проветривания и обеззараживания помещений. Предусмотрена регулярная дезинфекция дверных ручек, выключателей, поручней, перил, мест общего пользования.
Перевозка граждан на призывные и сборные пункты будет осуществляться с использованием автотранспорта, прошедшего специальную дезинфекционную обработку.
Учреждения здравоохранения, в которые будут направляться граждане с признаками коронавирусной инфекции, а также организации Роспотребнадзора, где будет проводиться тестирование, тоже уже определены.
В Министерстве обороны России принимаются все необходимые меры для исключения заноса инфекции и её распространения среди личного состава
– А какие меры будут приниматься по предотвращению заболеваний вирусными инфекциями при перевозке молодого пополнения в составе воинских команд?
– Такие меры действительно предусмотрены и доведены до органов военного управления. Перемещение личного состава воинской команды на открытом воздухе, в местах массового скопления людей – на вокзалах и в аэропортах без использования медицинских масок будет исключено. Предусмотрено компактное изолированное размещение новобранцев в залах ожидания железнодорожных вокзалов и аэропортов, по возможности исключающее совместное нахождение и контакты с гражданским населением.
Предусмотрены меры по раннему выявлению и изоляции заболевшего военнослужащего в пути следования к месту прохождения службы.
Прибывающие воинские команды с вокзалов и аэропортов будут доставляться в пункт постоянной дислокации автомобильным транспортом воинской части. Перемещение новобранцев общественным транспортом исключено.
– По прибытии призывников в свои части их прежде всего ждёт карантин?
Новобранцы с признаками респираторных заболеваний будут немедленно изолированы, протестированы на наличие коронавирусной инфекции и получат всю необходимую медицинскую помощь.
– Скажите, не задержит ли пандемия коронавируса увольнение в запас военнослужащих, которые отслужили свой положенный год службы по призыву?
– Увольнение их будет проводиться в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации.
При этом перед убытием к месту жительства с каждым из них будет проведён инструктаж специалистами медицинской службы о соблюдении мер личной гигиены и ограничений, вызванных распространением пандемии. На путь следования каждому военнослужащему будут выданы медицинские маски.
– Специально для лиц, которым положена отсрочка от призыва на военную службу, предусмотрены отдельные часы приёма. Перечень же оснований для её предоставления изложен в Федеральном законе «О воинской обязанности и военной службе». Основные из них – по состоянию здоровья, семейному положению и, как вы уже заметили, на период обучения в образовательных организациях.
Решение о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу в отношении граждан принимают призывные комиссии. Для этого необходимо прибыть по повестке военного комиссариата на её заседание. При наличии подтверждающего документа призывная комиссия примет соответствующее решение. Например, если у гражданина двое детей, ему в обязательном порядке будет предоставлена отсрочка по семейному положению.
– Вы уже отметили, что один из критериев для отсрочки – непригодность к службе в армии по состоянию здоровья. Какова доля таких молодых людей? И какие меры предпринимаются для оздоровления нашей будущей нации, срезом которой можно считать призывной контингент?
– По итогам 2019 года показатель годности граждан к военной службе составил 77,6 процента. Для сравнения: в 2012 году он был на уровне всего лишь 69,9 процента. Таким образом, рост составил 7,7 процента. И цифры с точностью до десятой процента я привожу не случайно, за каждой из них – десятки тысяч человек. И это действительно существенный результат, которого нам удалось добиться благодаря различным мерам, принимаемым, как на государственном уровне, так и на местах.
– А как же те, кто поправил своё здоровье и хочет служить в армии? Не так давно и у них появилось на это право…
– Да, действительно. Для определённой категории граждан, которые ранее были освобождены от призыва по состоянию здоровья, но хотят пройти службу в армии, законодательством предусмотрена возможность повторного медицинского освидетельствования. После прохождения медицинской комиссии они могут пополнить армейский строй. В ходе каждого призыва таких насчитывается порядка 100 новобранцев.
Также хочу отметить, что с целью повышения качества медицинского освидетельствования граждан при постановке на воинский учёт и призыве на военную службу в военных комиссариатах субъектов Российской Федерации были созданы центры военно-врачебной экспертизы.
– Ещё одно изменение в законодательстве, принятое не так давно по общественному запросу, – новый порядок постановки на воинский учёт. Как это фактически работает?
Кроме того, в феврале этого года постановлением Правительства Российской Федерации определены формы заявления о постановке на воинский учёт. При этом в качестве документа, подтверждающего пребывание гражданина на территории муниципального образования, считаются предоставленные сведения с места учёбы или работы.
– В последние годы налицо рост престижа военной службы. Популярностью у молодых людей, призывающихся в армию, пользуются ВДВ, флот, морская пехота, а также научные, спортивные, научно-производственные роты, где каждый может найти применение своим способностям.
Тем не менее есть и такие молодые люди, которые выбирают альтернативную гражданскую службу. Евгений Владимирович, можно ли её пройти в Вооружённых Силах?
– Да, конечно. Она распространяется на тех, для кого несение военной службы противоречит их убеждениям. В соответствии с решением министра обороны в ходе весеннего призыва такие граждане будут направляться во 2-ю гвардейскую мотострелковую дивизию 1-й танковой армии в Алабино. Здесь для них созданы все необходимые бытовые условия.
На базе создаваемого Военного духовно-просветительского центра при Главном храме Вооружённых Сил Российской Федерации они получат медицинскую подготовку по программе санитаров и пройдут курс духовных основ милосердия в объёме 72 часов.
Главная задача, которая стоит сегодня перед нами, – не допустить возникновения и распространения коронавирусной инфекции среди призывников и военнослужащих
– Говоря о различных альтернативах, которые сегодня существуют для призывников, стоит отметить и возможность вместо службы по призыву пойти служить по контракту. Как ею можно воспользоваться?
– Это возможно при наличии у призывника высшего или среднего профессионального образования. Для этого необходимо подать заявление в военный комиссариат по месту жительства и пройти все необходимые мероприятия до начала призыва – до 1 апреля или
– И всё же есть ещё те, кто уклоняется от службы в армии…
– Их количество из года в год снижается. Так, если ещё пять лет назад число уклонистов достигало 6,2 тысячи, то по итогам 2019 года их стало почти в четыре раза меньше. Таких результатов нам удалось добиться благодаря мерам, направленным на повышение привлекательности военной службы и улучшение условий её прохождения. Как результат – меняется отношение молодёжи как в целом к армии, так и к службе, уровень удовлетворённости условиями которой у военнослужащих по результатам проведённых уже в 2020 году мониторинговых исследований составил 91 процент.
Как следствие, растёт и количество призывников, связывающих свою дальнейшую судьбу с армией. Сегодня в призывном строю всё больше тех, кто осознанно подошёл к этому этапу в своей жизни.
– В канун предстоящего великого праздника Победы хотелось бы спросить вас о патриотическом настрое молодого пополнения…
– Министерство обороны во время призыва традиционно организует прямую телефонную линию, куда может позвонить любой желающий и получить ответ на свой вопрос. Как оцениваете этот формат взаимодействия с призывниками и родителями? Как она будет работать в ходе этого призыва?
– Прямая телефонная линия будет работать, как и прежде. Хотя стоит отметить, что если первоначально количество звонков было очень велико, то с каждым годом их становится всё меньше. Это происходит в первую очередь благодаря нашему содействию средствам массовой информации в освещении призывных мероприятий, расширению взаимодействия с гражданским обществом по всем направлениям деятельности Вооружённых Сил.
Кроме того, многие призывники и их родители уже предпочитают задавать вопросы не по телефону, а в электронном виде.
В ходе весеннего призыва граждан на военную службу прямая телефонная линия Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации начнёт свою работу 14 мая. Звонки будут приниматься по вторникам и четвергам по московскому времени с 10.00 до 12.00. Телефоны прямой линии: 8-495-498-96-96, 8-495-498-96-97, 8-495-498-96-98.
Прямые телефонные линии уже с 1 апреля начинают свою работу также во всех штабах военных округов и военных комиссариатах субъектов Российской Федерации. Номера их телефонов можно найти на официальном сайте Минобороны России www.mil.ru в разделе «Призывникам».
Источник: Красная звезда
Лежу на улице.
Че вы заладили СИДИТЕ ДОМа.
Как в золотом теленке ДАЙ Миллион.Ну дай миллион.