Новобранцев в армию отправят к месту службы не ранее 20 мая

Призыв в армию продлится до 15 июля.

Внесены коррективы в сроки начала работы призывных комиссий и даты отправок новобранцев в войска в связи с пандемией коронавируса. Министром обороны уже принято решение, что к местам службы первые призывники отправятся не ранее 20 мая. И это лишь часть мер, которые предприняты для обеспечения призывных мероприятий, проходящих в условиях распространения коронавируса.

О том, как будет проходить этот призыв и какие ещё заслоны от проникновения болезнетворных микробов в ряды молодого пополнения предусмотрены в военкоматах, – в интервью начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации генерал-полковника Евгения БУРДИНСКОГО.

– Евгений Владимирович, официально весенний призыв стартует, как всегда, 1 апреля. В связи с этим первый традиционный вопрос: сколько призывников пополнит армейский строй?



– В соответствии с Указом Президента Российской Федерации призыву на военную службу подлежит 135 тысяч человек.– А если сравнить эту цифру с аналогичным периодом прошлого года…– Это столько же, как и прошлой весной. Отмечу, что такое количество полностью удовлетворяет потребности Вооружённых Сил.Комплектоваться военнослужащими по призыву будут все виды и рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации, а также воинские части других федеральных органов исполнительной власти.– Призыв затронет всю страну или где-то будут ограничения?– Он будет проходить в 83 субъектах Российской Федерации, за исключением Республики Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа. Здесь призывные мероприятия проводятся только осенью.Есть и такие регионы, где именно этот – весенний – призыв будет единственным. В соответствии с законодательством один раз в год – с 1 мая по 15 июля – призываются на военную службу граждане в 24 муниципальных образованиях пяти субъектов Российской Федерации. Это Республика Саха (Якутия), Забайкальский, Камчатский и Хабаровский края, а также Чукотский автономный округ.– Чем это обусловлено?– Прежде всего физико-географическими условиями указанных регионов.– Минувшей осенью некоторые послабления были сохранены для призывников из регионов, которые пострадали в прошлом году от наводнений. Стабилизировалась ли там ситуация?– Да, вы правы, на тот момент проблемы с острой послепаводковой ситуацией действительно оставались актуальными, так что мы учитывали этот фактор в ходе призывных мероприятий не только весной 2019 года, но и осенью. При этом применялся индивидуальный подход к гражданам, призываемым на военную службу.Особенно это коснулось жителей Тайшетского, Тулунского и Нижнеудинского районов Иркутской области. Прошлой весной, когда ситуация была особенно острой, всего из данного региона было призвано около трёх тысяч человек, в том числе более 40 новобранцев, семьи которых пострадали от паводка. С призывниками и их родителями были проведены беседы по вопросу возможного переноса срока призыва. Такая же работа прошла и с теми, чьи дети ранее уже были направлены в армию для прохождения военной службы, чтобы при необходимости перевести военнослужащих в воинские части вблизи места жительства или предоставить им отпуска.– Каждый раз от призыва к призыву военным комиссариатам приходится корректировать работу с учётом изменения обстановки. Так было в прошлом году с паводком. Сегодня держать, как говорится, руку на пульсе приходится в условиях распространения коронавируса. Как будет построена призывная работа, чтобы не допустить распространения заболевания среди новобранцев и в воинских частях?– Действительно, главная задача, которая стоит сегодня перед нами, – не допустить возникновения и распространения коронавирусной инфекции среди призывников и военнослужащих.Сейчас в Вооружённых Силах не зарегистрировано ни одного случая этого заболевания. И в Министерстве обороны России принимаются все необходимые меры для исключения заноса инфекции и её распространения среди личного состава.С этой целью призывные и сборные пункты обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест-системами, медицинскими масками, дезинфицирующими средствами. Организовано раздельное посещение военных комиссариатов с использованием запасных выходов. Графики работы призывных комиссий составлены с учётом разграничения по датам явки. Имеющие право на освобождение или отсрочку будут приниматься отдельно от тех, кто готовится пополнить армейский строй. Тех же, кто не имеет непосредственного отношения к мероприятиям, связанным с призывом на военную службу, принимать не будут. Внесены изменения в регламент работы и с целью сокращения одновременного массового прибытия граждан в военные комиссариаты, на входе в которые развёрнуты медицинские посты. Те, у кого по результатам термометрии будут выявлены повышенная температура тела и признаки острой респираторной вирусной инфекции, в здание допускаться не будут.Усилены режимы проветривания и обеззараживания помещений. Предусмотрена регулярная дезинфекция дверных ручек, выключателей, поручней, перил, мест общего пользования.Перевозка граждан на призывные и сборные пункты будет осуществляться с использованием автотранспорта, прошедшего специальную дезинфекционную обработку.Учреждения здравоохранения, в которые будут направляться граждане с признаками коронавирусной инфекции, а также организации Роспотребнадзора, где будет проводиться тестирование, тоже уже определены.

В Министерстве обороны России принимаются все необходимые меры для исключения заноса инфекции и её распространения среди личного состава

– А какие меры будут приниматься по предотвращению заболеваний вирусными инфекциями при перевозке молодого пополнения в составе воинских команд?

– Такие меры действительно предусмотрены и доведены до органов военного управления. Перемещение личного состава воинской команды на открытом воздухе, в местах массового скопления людей – на вокзалах и в аэропортах без использования медицинских масок будет исключено. Предусмотрено компактное изолированное размещение новобранцев в залах ожидания железнодорожных вокзалов и аэропортов, по возможности исключающее совместное нахождение и контакты с гражданским населением.

Предусмотрены меры по раннему выявлению и изоляции заболевшего военнослужащего в пути следования к месту прохождения службы.

Прибывающие воинские команды с вокзалов и аэропортов будут доставляться в пункт постоянной дислокации автомобильным транспортом воинской части. Перемещение новобранцев общественным транспортом исключено.

– По прибытии призывников в свои части их прежде всего ждёт карантин?



– Да, с прибывающим молодым пополнением спланирован комплекс карантинных мероприятий. Они займут не менее 14 дней. На это время личный состав будет размещён в отдельных казармах, питание и обучение организовано отдельно от остальных военнослужащих воинской части. Контроль состояния здоровья прибывших военнослужащих будет осуществляться постоянно, с термометрией не реже трёх раз в сутки.Новобранцы с признаками респираторных заболеваний будут немедленно изолированы, протестированы на наличие коронавирусной инфекции и получат всю необходимую медицинскую помощь.– Скажите, не задержит ли пандемия коронавируса увольнение в запас военнослужащих, которые отслужили свой положенный год службы по призыву?– Увольнение их будет проводиться в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации.При этом перед убытием к месту жительства с каждым из них будет проведён инструктаж специалистами медицинской службы о соблюдении мер личной гигиены и ограничений, вызванных распространением пандемии. На путь следования каждому военнослужащему будут выданы медицинские маски.– Будет ли изменён в связи с распространением в мире и в нашей стране коронавируса порядок предоставления отсрочек? К примеру, обязательно ли студентам являться в военкомат, чтобы представить справку из вуза? И кто, кстати, ещё имеет право на отсрочку? Какова будет процедура её оформления?– Специально для лиц, которым положена отсрочка от призыва на военную службу, предусмотрены отдельные часы приёма. Перечень же оснований для её предоставления изложен в Федеральном законе «О воинской обязанности и военной службе». Основные из них – по состоянию здоровья, семейному положению и, как вы уже заметили, на период обучения в образовательных организациях.Решение о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу в отношении граждан принимают призывные комиссии. Для этого необходимо прибыть по повестке военного комиссариата на её заседание. При наличии подтверждающего документа призывная комиссия примет соответствующее решение. Например, если у гражданина двое детей, ему в обязательном порядке будет предоставлена отсрочка по семейному положению.– Вы уже отметили, что один из критериев для отсрочки – непригодность к службе в армии по состоянию здоровья. Какова доля таких молодых людей? И какие меры предпринимаются для оздоровления нашей будущей нации, срезом которой можно считать призывной контингент?– По итогам 2019 года показатель годности граждан к военной службе составил 77,6 процента. Для сравнения: в 2012 году он был на уровне всего лишь 69,9 процента. Таким образом, рост составил 7,7 процента. И цифры с точностью до десятой процента я привожу не случайно, за каждой из них – десятки тысяч человек. И это действительно существенный результат, которого нам удалось добиться благодаря различным мерам, принимаемым, как на государственном уровне, так и на местах.Отмечу, что требования к состоянию здоровья призывников с каждым годом повышаются. Это обусловлено высокой интенсивностью боевой подготовки, необходимостью в кратчайшие сроки осваивать образцы современной боевой техники. В связи с этим пересматриваются и критерии, которые определяют состояние здоровья граждан, призываемых на военную службу, путём внесения изменений в специальное Расписание болезней.– А как же те, кто поправил своё здоровье и хочет служить в армии? Не так давно и у них появилось на это право…– Да, действительно. Для определённой категории граждан, которые ранее были освобождены от призыва по состоянию здоровья, но хотят пройти службу в армии, законодательством предусмотрена возможность повторного медицинского освидетельствования. После прохождения медицинской комиссии они могут пополнить армейский строй. В ходе каждого призыва таких насчитывается порядка 100 новобранцев.Также хочу отметить, что с целью повышения качества медицинского освидетельствования граждан при постановке на воинский учёт и призыве на военную службу в военных комиссариатах субъектов Российской Федерации были созданы центры военно-врачебной экспертизы.– Ещё одно изменение в законодательстве, принятое не так давно по общественному запросу, – новый порядок постановки на воинский учёт. Как это фактически работает?– Действительно, в 2019 году граждане получили возможность состоять на воинском учёте в военном комиссариате того муниципального образования, где они проживают. Это было сделано как с целью повышения его качества и достоверности, так и в интересах самих граждан.Кроме того, в феврале этого года постановлением Правительства Российской Федерации определены формы заявления о постановке на воинский учёт. При этом в качестве документа, подтверждающего пребывание гражданина на территории муниципального образования, считаются предоставленные сведения с места учёбы или работы.– В последние годы налицо рост престижа военной службы. Популярностью у молодых людей, призывающихся в армию, пользуются ВДВ, флот, морская пехота, а также научные, спортивные, научно-производственные роты, где каждый может найти применение своим способностям.Тем не менее есть и такие молодые люди, которые выбирают альтернативную гражданскую службу. Евгений Владимирович, можно ли её пройти в Вооружённых Силах?– Да, конечно. Она распространяется на тех, для кого несение военной службы противоречит их убеждениям. В соответствии с решением министра обороны в ходе весеннего призыва такие граждане будут направляться во 2-ю гвардейскую мотострелковую дивизию 1-й танковой армии в Алабино. Здесь для них созданы все необходимые бытовые условия.Срок альтернативной гражданской службы для них составит 18 месяцев, а не 21, как для граждан, проходящих её в организациях, не входящих в состав Минобороны России.На базе создаваемого Военного духовно-просветительского центра при Главном храме Вооружённых Сил Российской Федерации они получат медицинскую подготовку по программе санитаров и пройдут курс духовных основ милосердия в объёме 72 часов.

Главная задача, которая стоит сегодня перед нами, – не допустить возникновения и распространения коронавирусной инфекции среди призывников и военнослужащих

– Говоря о различных альтернативах, которые сегодня существуют для призывников, стоит отметить и возможность вместо службы по призыву пойти служить по контракту. Как ею можно воспользоваться?

– Это возможно при наличии у призывника высшего или среднего профессионального образования. Для этого необходимо подать заявление в военный комиссариат по месту жительства и пройти все необходимые мероприятия до начала призыва – до 1 апреля или



1 октября.– И всё же есть ещё те, кто уклоняется от службы в армии…– Их количество из года в год снижается. Так, если ещё пять лет назад число уклонистов достигало 6,2 тысячи, то по итогам 2019 года их стало почти в четыре раза меньше. Таких результатов нам удалось добиться благодаря мерам, направленным на повышение привлекательности военной службы и улучшение условий её прохождения. Как результат – меняется отношение молодёжи как в целом к армии, так и к службе, уровень удовлетворённости условиями которой у военнослужащих по результатам проведённых уже в 2020 году мониторинговых исследований составил 91 процент.Как следствие, растёт и количество призывников, связывающих свою дальнейшую судьбу с армией. Сегодня в призывном строю всё больше тех, кто осознанно подошёл к этому этапу в своей жизни.– В канун предстоящего великого праздника Победы хотелось бы спросить вас о патриотическом настрое молодого пополнения…– Действительно, главной особенностью этого весеннего призыва является его проведение в дни подготовки и празднования 75-летия Победы в Великой Оте­чественной войне, когда в строй станет новое поколение наследников победителей. Убеждён, что у каждого из тех, кто пополнит этой весной армейские ряды, есть в семье свой герой, прошедший войну. Оттого одним из чувств, с которыми они наденут военную форму и отправятся служить Родине, несомненно, будет чувство гордости и глубокого патриотизма.– Министерство обороны во время призыва традиционно организует прямую телефонную линию, куда может позвонить любой желающий и получить ответ на свой вопрос. Как оцениваете этот формат взаимодействия с призывниками и родителями? Как она будет работать в ходе этого призыва?– Прямая телефонная линия будет работать, как и прежде. Хотя стоит отметить, что если первоначально количество звонков было очень велико, то с каждым годом их становится всё меньше. Это происходит в первую очередь благодаря нашему содействию средствам массовой информации в освещении призывных мероприятий, расширению взаимодействия с гражданским обществом по всем направлениям деятельности Вооружённых Сил.Кроме того, многие призывники и их родители уже предпочитают задавать вопросы не по телефону, а в электронном виде.В ходе весеннего призыва граждан на военную службу прямая телефонная линия Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации начнёт свою работу 14 мая. Звонки будут приниматься по вторникам и четвергам по московскому времени с 10.00 до 12.00. Телефоны прямой линии: 8-495-498-96-96, 8-495-498-96-97, 8-495-498-96-98.Во время её работы призывникам и их родственникам мы предоставим полную информацию по всему спектру вопросов о призыве и прохождении военной службы.Прямые телефонные линии уже с 1 апреля начинают свою работу также во всех штабах военных округов и военных комиссариатах субъектов Российской Федерации. Номера их телефонов можно найти на официальном сайте Минобороны России www.mil.ru в разделе «Призывникам».

Источник: Красная звезда