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Печальный сценарий по коронавиурсу для России обрисовал врач

10:00 01.04.2020 Фото: ТАСС
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По грубым подсчетам, будет около 20 тысяч заразившихся, ситуация стабилизируется в середине — конце июля.

Печальный сценарий по коронавиурсу для России обрисовал врач
Коронавирус может заразить 20 тысяч человек

В самом «печальном сценарии» режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
Чтобы эпидемия нового коронавируса пошла на спад, примерно у 70% населения должен выработаться иммунитет к инфекции, отметил медик. По его словам, часть из этих людей переболеет COVID-19, для других разрабатывается вакцина, на создание которой может уйти до полутора лет. Все это время будет необходимо соблюдать санитарный режим изоляции, считает Лейкин.

«В самом печальном сценарии — да. Именно так может и быть», — сказал он.

Лейкин добавил, что в начале вспышки COVID-19 не верил в подобное развитие событий, однако теперь есть основания именно для таких прогнозов.
Врач обратил внимание, что некоторые ученые рассматривают нынешнюю пандемию как сезонную и говорят о том, что «все прекратится с наступлением теплых времен». Однако уже март и во многих странах температура повысилась, а распространение болезни продолжает усугубляться.
Вторая теория предполагает, что вспышка инфекции пойдет на спад, именно когда большая часть людей выработает иммунитет к вирусу.
Как считает Лейкин, в России пик эпидемии придется на середину апреля. По грубым подсчетам, будет около 20 тысяч заразившихся, заявил терапевт. Ситуация стабилизируется в середине — конце июля, добавил он

«Так показывает динамика китайской эпидемии. Другие сценарии мы не можем оценить, потому что только в этой стране эпидемия уже достигла спада», — объяснил Лейкин.

В начале марта ВОЗ объявила пандемией вспышку нового коронавируса, распространившегося из Китая по всему миру. По последним данным организации, заразились как минимум 690 тысячи человек, свыше 33 тысяч из них умерли. В России заболели 1836 человек, 1226 пациентов — в Москве.
С 30 марта в Москве ввели режим полной самоизоляции для всех жителей. Выходить из дома можно за экстренной медпомощью и покупками в ближайший магазин или аптеку. Также горожане могут покинуть квартиру, если им нужно выгулять собаку, выбросить мусор или добраться до работы. Аналогичные меры приняли в Санкт-Петербурге и других регионах, в том числе в Подмосковье, Липецкой, Вологодской, Рязанской, Иркутской, Свердловской и Калининградской областях, а также в Татарстане.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Источник: РИА Новости

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