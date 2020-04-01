Печальный сценарий по коронавиурсу для России обрисовал врач

В самом «печальном сценарии» режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
Чтобы эпидемия нового коронавируса пошла на спад, примерно у 70% населения должен выработаться иммунитет к инфекции, отметил медик. По его словам, часть из этих людей переболеет COVID-19, для других разрабатывается вакцина, на создание которой может уйти до полутора лет. Все это время будет необходимо соблюдать санитарный режим изоляции, считает Лейкин.
«В самом печальном сценарии — да. Именно так может и быть», — сказал он.
Врач обратил внимание, что некоторые ученые рассматривают нынешнюю пандемию как сезонную и говорят о том, что «все прекратится с наступлением теплых времен». Однако уже март и во многих странах температура повысилась, а распространение болезни продолжает усугубляться.
Вторая теория предполагает, что вспышка инфекции пойдет на спад, именно когда большая часть людей выработает иммунитет к вирусу.
Как считает Лейкин, в России пик эпидемии придется на середину апреля. По грубым подсчетам, будет около 20 тысяч заразившихся, заявил терапевт. Ситуация стабилизируется в середине — конце июля, добавил он
«Так показывает динамика китайской эпидемии. Другие сценарии мы не можем оценить, потому что только в этой стране эпидемия уже достигла спада», — объяснил Лейкин.
С 30 марта в Москве ввели режим полной самоизоляции для всех жителей. Выходить из дома можно за экстренной медпомощью и покупками в ближайший магазин или аптеку. Также горожане могут покинуть квартиру, если им нужно выгулять собаку, выбросить мусор или добраться до работы. Аналогичные меры приняли в Санкт-Петербурге и других регионах, в том числе в Подмосковье, Липецкой, Вологодской, Рязанской, Иркутской, Свердловской и Калининградской областях, а также в Татарстане.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Источник: РИА Новости