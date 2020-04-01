Медобслуживание опережает снятие ограничений по срокам для действующего президента в рейтинге поправок в Конституции

Поправки в Конституцию инициировал Путин 15 января

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные мониторингового исследования о важности для россиян поправок, планируемых к внесению в Конституцию РФ, затрагивающих социальные и политические сферы жизни.

Продолжая разговор о конкретных поправках, предложенных для внесения в Конституцию РФ в ходе предстоящего общероссийского голосования, ВЦИОМ представляет данные опроса от 22 и 29 марта.

Поправки к Конституции РФ, затрагивающие социальную сферу

Как и неделю назад, государственное обеспечение доступности и качества медицинского обслуживания считают важным абсолютное большинство россиян (95%).

Для 91% россиян важна обязательная ежегодная индексация пенсий. Об обратном заявили только 6%.

Создание условий для экологического образования граждан и воспитания экологической культуры считают важным 88% россиян. Иного мнения придерживается каждый десятый (9%).

Важность признания культуры нашей страны как уникального наследия многонационального народа декларируют 87% сограждан, об обратном сообщили 10%.

Также 86% россиян считают важной поправку к Конституции о защите животных и формировании ответственного отношения к животным (+1 п.п. с 22 марта), не согласны с ними 11% (-2 п.п.).

Более половины россиян (65%) считают важной поправку к Конституции о снятии ограничений для занимавшего или занимающего должность президента РФ на участие в следующих выборах президента нашей страны (рост на 4 п.п. с 22 марта), обратного мнения придерживаются 26%.

Декларируемую поддержку в адрес поправки, снимающей ограничение для занимавших ранее должность президента РФ на участие в следующих выборах, высказали 57% россиян, что на 6 п.п. больше, чем неделю назад.

Важность создания единой системы публичной власти декларируют 64% наших соотечественников (на 7 п.п. выросла доля россиян с 22 марта), иначе думают 21% россиян.

О важности расширения полномочий Государственной Думы РФ и наделении депутатов полномочиями утверждать заместителей Председателя Правительства РФ и федеральных министров заявляют 55% россиян (22 марта эта доля равнялась 47%). Не согласны с данным утверждением 33% наших сограждан.

Важным считает 53% россиян расширить полномочия Совета Федерации РФ, наделить сенаторов полномочиями участвовать в назначении силовых министров и прокуроров, а также судей ключевых инстанций сообщают 53% наших соотечественников (доля увеличилась на 6 п.п. с 22 марта). Противоположной точки зрения придерживаются 34%.

Считают, что важно закрепить возможность отдельных федеральных органов государственной власти постоянно пребывать в любом другом городе, кроме столицы, 40% россиян. С ними не согласны 49% наших соотечественников.

Источник: ВЦИОМ