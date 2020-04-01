Кверху попой: Как с грядки не попасть в больницу? Как избежать прострелов в спине? Как правильно поднимать тяжести?

Банальная ситуация, когда человек в течение одного дня хочет сотворить чудо на своем участке, чтобы любоваться красотой своего труда

В этом году многие дачники открыли сезон раньше. Не только из-за тёплой погоды, но и в надежде пересидеть на даче вспышку коронавируса. Тем, кто собирается не только отдыхать, но и активно работать, стоит быть осторожными. Работы на дачном участке — одна из самых частых причин болей в спине и шее.

Как не надорваться на даче, советует руководитель кафедры нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета профессор Владимир Парфёнов.

Юлия Борта, АиФ.ru: Владимир Анатольевич, какие виды работ и позы в огороде, саду наиболее вредны для спины?

Владимир Парфёнов: К сожалению, вся работа в огороде связана с риском развития боли в шее и спине. Особенно это относится к подъему тяжестей, длительному пребыванию в неудобных статических положениях (например, согнувшись пополам и вниз головой), наклонах туловища. Чем больше и длительнее нагрузки, тем выше вероятность осложнений. Поэтому идеально избегать подъема тяжестей, длительного пребывания в неудобных позах, использовать определенные техники при подъеме тяжестей, работе на грядках. Целесообразна небольшая разминка (3-5 минут) перед началом деятельности, она снижает риск обострений. Если спортсмен часами разминается перед соревнованиями, чтобы снизить риск травмы, так и любитель красоты на своем участке должен потратить хотя бы несколько минут на разминку для предупреждения болей в шее и спине. Специалисты по кинезитерапии, лечебной гимнастике могут показать безопасные упражнения, которые снижают риск обострений.

— Часто ли к вам попадают такие пациенты, которые активно поработали на дачном участке?

— Увы, таких примеров очень много. Банальная ситуация, когда человек в течение одного дня хочет сотворить чудо на своем участке, чтобы любоваться красотой своего труда, но вместо этого оказывается на больничной койке. Директор одной из музыкальных школ потратила целый год на лечение после одного дня работы на дачном участке. В период пребывания в нашей клинике мы разъяснили пациентке суть проблемы, обучили правильным движениям, лечебной гимнастике. После этого она регулярно утром занимается гимнастикой, много ходит, избегает чрезмерных статических и физических нагрузок, поэтому на протяжении многих лет не имеет проблем со спиной.

— Как всё же работать в огороде правильно?

— Необходимо избегать подъема значительных тяжестей — приспособьте для этого тачки, тележки, сумки на колёсиках (но старайтесь не наполнять их доверху), попросите помощи. Носить тяжелые предметы нужно в двух руках. Обязательно делайте перерывы: например, 45 минут работаете, затем 15 минут отдыхаете. Хорошо иметь насыпные высокие грядки, которые не требуют существенного наклона туловища при работе на них. Если этого нет, то лучше для спины работать непродолжительное время на коленках (или сидя на низком стульчике), чтобы избегать существенного сгибания в позвоночнике.

— Что делать, если потянул мышцу, связку? Заболела спина, шея?

— Во всех случаях идеальна консультация врача, специалиста по болям, в случаях травмы — травматолога. Большинство мелких травм быстро проходят без какого-либо лечения. Однако если боль сохраняется длительно, имеет необычные проявления, не ослабевает в покое, нарастает в ночное время, требуется консультация врача, чтобы исключить опасные заболевания, проявляющиеся болью в шее и спине. Особого внимания заслуживают пациенты высокого риска — те, кто имеют онкологические заболевания, длительно принимают кортикостероиды, недавно перенесли травму шеи или спины. Для снятия боли можно использовать различные обезболивающие средства, которые не требуют рецепта врача. В тех случаях, когда боль не проходит или тем более нарастает при приеме обезболивающих, показана консультация врача.

Как правильно поднимать тяжести

Сначала нужно присесть на корточки (иными словами, надо согнуть ноги, а не спину), взять груз двумя руками, прижать к себе и осторожно выпрямиться.

Поднимая груз, сначала включайте ноги, потом мышцы пресса и только после этого мышцы рук.

Держите груз ближе к телу, спину не сгибайте. При согнутой в виде вопросительного знака спине нагрузка на позвоночник возрастает в разы.

Во время переноски груза лучше не поворачиваться туловищем в разные стороны, чтобы избежать «прострелов».

Если есть возможность, тяжёлый предмет нужно толкать перед собой, а не тащить или тянуть за собой.

Из одной тяжёлой сумки лучше разложить тяжести в две и нести в двух руках, чтобы распределить нагрузку.

Старайтесь всё же не поднимать за раз больше 10 кг, даже если делаете это по всем правилам.

Источник: АиФ