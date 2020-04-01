Изменились правила прохождения техосмотра автомобилей в России. Его надо будет делать чаще

Техосмотр надо делать чаще

Госдума изменила порядок прохождения обязательного техосмотра: теперь раз в два года данную процедуру должны проходить легковые автомобили от четырех до 10 лет, ежегодно — автомобили старше 10 лет, полностью от прохождения процедуры освобождаются автомобили младше четырех лет. Соответствующий закон принят на пленарном заседании во вторник.

Согласно прежнему порядку, проходить техосмотр каждые два года должны были автомобили от трех до семи лет, раз в год — легковые авто старше семи лет. Полностью от процедуры освобождались автомобили младше трех лет.

Правила меняются и для других видов транспорта. Сегодня все такси должны проходить ТО каждые полгода, теперь раз в полгода процедура обязательна лишь для такси старше пяти лет, для более новых автомобилей срок увеличивается до одного раза в год. Грузовики грузоподъемностью до трех тонн пятисот килограмм, мототранспортные средства, прицепы и полуприцепы от четырех до 10 лет будут проходить ТО раз в два года, старше — ежегодно.

Ежегодно будут осматриваться автобусы, оборудованные для перевозок грузовики, грузовики грузоподъемностью более трех тонн пятисот килограмм, учебные автосредства, с года выпуска в обращение которых прошло не более чем пять лет. Если они старше пяти лет, техосмотр будет обязателен каждые полгода. Наконец, раз в полгода процедуру необходимо будет пройти специализированным транспортным средствам и прицепам, предназначенным для перевозок опасных грузов.

Поправки были предложены ко второму чтению комплексного законопроекта, наделяющего правительство РФ дополнительными полномочиями, в том числе на введение режимов ЧС и повышенной готовности. Госдума во вторник поддержала этот документ во втором и третьем чтениях.

Источник: ТАСС