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Без масок из-за коронавируса не пускают посетителей в мэрию Бердска

10:06 01.04.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда, Бердск
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А на входе в горадминистрацию стоит антисептик для рук. Без обработки рук в мэрию вход воспрещён.

Без масок из за коронавируса не пускают посетителей в мэрию Бердска
Без маски вход в горадминистрацию запрещён

Сегодня, 1 апреля, в горадминистрации Бердска состоится очередная встреча власти, медиков с представителями СМИ. Именно такой формат общения выбрал глава города Евгений Шестернин, чтобы оповещать жителей Бердска о коронавирусной обстановке в городе.

На входе в горадминистрацию Бердска воинственные женщины-вахтёры, которые ни под каким предлогом не пропускают посетителей в мэрию без маски и обработки рук антисептиком. Напомним, ни в одной из 40 аптек Бердска одноразовых медицинских масок нет. В сети магазинов «Продсиб» же все маски, которые поставляет компания «Медсклад» по 4000 штук ежесуточно, раскупают мгновенно.

Стоит отметить, что все представители СМИ пришли на встречу с властью в медицинских масках. Некоторым самодельные маски выдали сотрудники мэрии.

При этом не все сотрудники горадминистрации работают в медицинских масках.

В ближайшее время «Курьер. Среда. Бердск» сообщит своим читателям о том, какое наказание их ждёт в случае нарушения режима самоизоляции, и каким способом будет осуществляться контроль самоизолированнвых бердчан в режиме карантина.

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От редакции

Носите маски?

Аноним, 01 апреля 2020 10:19
НВР:
нет, нигде не можем купить
Аноним, 01 апреля 2020 10:59
НВР:
Если нет масок в продаже Бердск, то пускай на входе в общественные места маски выдают бесплатно, в том числе в мэрию, а то штрафы нам ввели, но с себя любимых спросить забыли!

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