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Гороскоп с 1 апреля по 8 апреля по знакам зодиака специально для жителей Бердска

10:45 01.04.2020 Фото: pixabay.com
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Овнам нужно не позволять себе фамильярностей, Раков ждет успех, а Стрельцам следует отдохнуть.

Гороскоп с 1 апреля по 8 апреля по знакам зодиака специально для жителей Бердска
Звезды сулят удачу

Гороскоп с 1 апреля по 8 апреля о знакам зодиака специально для жителей Бердска.

Овен
В начале недели в разговорах с руководством придерживайтесь официального тона. Время характеризуется раздвоением, противоречиями. Возможны сумбур в эмоциональном состоянии некоторых из Овнов, нервные перегрузки, меланхолия или, наоборот, надежды. Но в то же время период благоприятен для тех, кто находится в отпуске или только собирается в отпуск. Покупку самых необходимых вам товаров постарайтесь запланировать на пятницу или субботу.

Телец
В начале этой недели Телец способен на свершения. Те задачи, которые для других покажутся сверхсложными, вы решите быстро и без особых усилий. Кстати, вся эта неделя пройдёт для Тельцов под знаком исключительно благоприятных условий для укрепления семейных и партнёрских взаимоотношений. Забавные переплёты событий, в которые Телец можете попасть в своих приключениях с друзьями, не так уж невинны и безопасны, не переступайте грань разумного.

Близнецы
Начиная с первых дней недели будьте морально готовы к неожиданностям в деловой, профессиональной, творческой сфере и любовным романтическим приключениям. За здоровье Близнецу волноваться не придётся, вас будет трудно прогнать с работы, начальство радуется, а семья вам всё прощает. Общение с коллегами будет на редкость плодотворным, вы сможете понять, как по-новому использовать давно знакомые вещи. Возможно значительное повышение зарплаты.

Рак

Успехи в творческой деятельности, науке, спорте, личных взаимоотношениях некоторые из Раков ощутят в начале недели. В существующих любовных отношениях могут появиться новые перспективы. На работе же Рака ожидает много неожиданностей, но в целом — удача и хорошее понимание. Поищите корень проблем в семье, среда чуть ли не последний день, когда его ещё можно будет извлечь. Потом он уйдёт слишком глубоко, а проблема может остаться с вами надолго.

Лев
Попытка подумать о будущем будет выливаться для Льва в мечты о путешествии и отдыхе в комфортной обстановке. В начале недели не надо активно проявлять инициативу: подождите, пока вас попросят, тогда и развернитесь во всей своей величине. Время середины недели пройдёт под знаком серьёзной учебы, улучшения своего имиджа, правда, пока являть себя миру не рекомендуется. Ситуации потребуют заняться приведением в надлежащий вид собственного Я.

Дева
Для некоторых из Дев начало недели станет очень важным, хотя и нелёгким поворотом в личном и профессиональном развитии. В середине же недели желательно осторожно обращаться с ближними — вы можете слишком легко их обидеть. Для Дев вероятно неожиданное улучшение финансового положения. Своевременны изменение интерьера вашего дома, покупка мебели. Можно также потратить деньги на реставрацию чего-то из привычных, но давно забытых предметов обихода.

Весы
На этой неделе звезды рекомендуют Весам приобретать изделия из камня и металла. Главным критерием выбора должны стать прочность и потенциальная долговечность вещи. Близкий человек может оказаться вашим рекламным агентом или просто хорошим советчиком. Но любые материальные и финансовые соблазны могут дорого вам обойтись, избегайте нечестных решений. Постарайтесь избегать конфликтов на работе. В воскресенье график жизни должен стать активнее.

Скорпион
На начало этой недели лучше не планировать решение жизненно важных задач. Вероятно усиление целительных способностей. Возможно, что Скорпионы почувствуют помощь и поддержку высших сил. У некоторых это ощущение может породить эйфорию или заблуждения насчёт своей избранности. Существует высокая вероятность нахождения чего-то, давно считающегося потерянным или появления возможности получить нечто, что давно вас интересовало, но было недоступно.

Стрелец

На этой неделе положительные моменты, связанные с ранее начатыми делами, должны возникнуть в виде премии, прибавки к зарплате и в виде большого человеческого «спасибо» от благодарного руководства. Не доверяйте человеку, который вам очень нравится, но в искренности которого вы не до конца уверены. Иначе вы можете стать поводом для насмешек, а это может больно ударить по самолюбию Стрельца. В выходные не рекомендуется строить рабочих планов.

Козерог
Друзья будут помогать вам в реализации ваших планов, но вам лучше не рассчитывать на чью-то поддержку. Середина и последующие дни этой недели обещают быть более радужными, но в большей мере по отношению к сфере личных интересов и любовных взаимоотношений. Некоторое количество неожиданных событий, непредсказуемых встреч и знакомств на долю Козерога всё-таки выпадет. Но все они пойдут вам на пользу и к тому же доставят немало радостных эмоций.

Водолей
С начала недели Водолеям не помешает воспользоваться удачным стечением обстоятельств и добиться успеха во всех, даже самых безнадёжных предприятиях. Займитесь самообразованием, повышением профессионального уровня, в дальнейшем вам всё это пригодится. Но и не спешите признавать поражение в борьбе с обстоятельствами, достаточно немного изменить направление действия и отыскать ключевые места решений. От походов по магазинам лучше воздержаться.

Рыбы
Постарайтесь не вести серьёзных разговоров в начале недели, возможны разногласия с коллегами по работе. И Рыбы будут одними из самых удачливых. Но возможны разочарования с приобретением чего-то дорогого. Старайтесь задавить это желание на корню, особенно в четверг, так как велика вероятность ещё больших потерь. Контролируйте себя, не принимайте решения экспромтом. И у Рыб может удачно решиться финансовый вопрос, возможно, кто-то отдаст долг.

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