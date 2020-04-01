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Спасли 68-летнюю пенсионерку из горящей квартиры пожарные Бердска

10:57 01.04.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Пожарные эвакуировали из многоэтажки 15 жителей, в том числе пятерых детей.

Спасли 68 летнюю пенсионерку из горящей квартиры пожарные Бердска
Причиной пожара могло стать короткое замыкание телевизора

Загорелась квартира на втором этаже многоквартиррного дома №125А по ул. Первомайской в 11 часу утра 1 апреля в Бердске.

Прибывшие на место пожарные вывели из сильно задымленной квартиры-студии 68-летнюю женищину, больше в помещении никого не было. Помощь врачей ей не потребовалась. Огнеборцы эвакуировали из дома 15 человек, в том числе пятерых детей.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» руководитель бердской противопожарной службы Тихон Фроловский, огнем уничтожен телевизор и домашние вещи на площади пяти квадратных метров. Предположительная причина пожара — короткое замыкание телевизора.

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От редакции

В вашем доме случались пожары?

Аноним, 01 апреля 2020 10:59
Причина пожара - зомбоящик подавился патриотизмом.

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