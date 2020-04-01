Спасли 68-летнюю пенсионерку из горящей квартиры пожарные Бердска

Пожарные эвакуировали из многоэтажки 15 жителей, в том числе пятерых детей.

Причиной пожара могло стать короткое замыкание телевизора

Загорелась квартира на втором этаже многоквартиррного дома №125А по ул. Первомайской в 11 часу утра 1 апреля в Бердске.

Прибывшие на место пожарные вывели из сильно задымленной квартиры-студии 68-летнюю женищину, больше в помещении никого не было. Помощь врачей ей не потребовалась. Огнеборцы эвакуировали из дома 15 человек, в том числе пятерых детей.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» руководитель бердской противопожарной службы Тихон Фроловский, огнем уничтожен телевизор и домашние вещи на площади пяти квадратных метров. Предположительная причина пожара — короткое замыкание телевизора.