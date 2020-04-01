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Красота / Общество

Как улучшить состояние кожи на карантине и в самоизоляции?

15:21 01.04.2020 Фото: pixabay.com
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Отсутствие необходимости появляться в публичных местах – это прекрасный шанс дать коже отдохнуть от декоративной косметики и заняться уходовыми косметическими процедурами, уверен врач-дерматовенеролог Алексей Едемский.

Как улучшить состояние кожи на карантине и в самоизоляции?
Отсутствие косметики поможет избежать негативных реакций на коже

Нерабочая неделя или работа из дома – самое подходящее время для женщин, чтобы заняться уходом за лицом. Что можно , а что не стоит делать, рассказал радио Sputnik врач Алексей Едемский.
Отсутствие необходимости появляться в публичных местах – это прекрасный шанс дать коже отдохнуть от декоративной косметики и заняться уходовыми косметическими процедурами, уверен врач-дерматовенеролог Алексей Едемский.
«Кожа адаптирована к окружающей среде, и не надо туда лишний раз вмешиваться. Находясь дома, не надо использовать косметические средства, в том числе, не нужно слишком агрессивно очищать кожу. Кожное сало нужно для защиты, и не стоит чересчур обезжиривать кожу. Если девушка не нанесет декоративную косметику, кожа будет только лучше и краше впоследствии. К тому же, сейчас больше времени для ухода – можно делать увлажняющие маски и прочие процедуры», – сказал Алексей Едемский в интервью радио Sputnik.

Пока вы не пользуетесь декоративной косметикой, самое время почистить кожу с использованием щадящих скрабов, добавил врач.
«Скрабы повреждают кожу и могут сделать ее более чувствительной. После таких травмирующих процедур может появиться аллергия и, в крайнем случае, воспалительные элементы. Отсутствие косметики поможет избежать негативных реакций на коже», – пояснил Алексей Едемский.
Нехватка свежего воздуха отрицательно воздействует на кожу, но эту проблему легко решить.
«Необходимо регулярное проветривание. Чтобы не рисковать и не простывать, лучше открывать окно и на время выходить из помещения», – посоветовал врач.
А самое главное, по его мнению, это настрой, поскольку наши эмоции отражаются и на здоровье, и на внешности.
«После недели дома действительно можно выйти похорошевшими и посвежевшими, если не впадать в панику и ипохондрию, а наслаждаться ситуацией и посвятить время себе», – заключил Алексей Едемский.

Источник: radiosputnik.ria.ru

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