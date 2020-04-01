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Троих детей госпитализировали с подозрением на коронавирус в Новосибирской области

11:30 01.04.2020 Фото: pixabay.com
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Всего в регионе 10 случаев коронавируса.

Троих детей госпитализировали с подозрением на коронавирус в Новосибирской области
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Еще один пациент с коронавирусом выявлен в Новосибирской области

По данным оперативного штаба на 10.00 1 апреля в Новосибирской области зарегистрирован еще один случай заражения COVID-19.

Пациентка с 4 по 18 марта путешествовала по Италии и Нидерландам с другом. В Новосибирск они вернулись через Москву. Рейс 437 авиакомпании Red Wings прибыл 19 марта. После возвращения находились вдвоем на самоизоляции под медицинским наблюдением. 27 марта с легкими симптомами ОРВИ девушку доставили в инфекционную больницу, взяли пробы на COVID-19. После чего она написала отказ от госпитализации и вернулась домой. Температуры у пациентки не было, режим она добросовестно соблюдала.

Накануне, после получения положительного результата скринингового исследования, пациентку поместили в стационар. Лаборатория научного центра «Вектор» подтвердила диагноз «коронавирусная инфекция».

Таким образом, количество пациентов, заразившихся коронавирусом, в Новосибирской области достигло десяти.

Анализы друга пациентки в настоящий момент отрицательные. Всего рейсом 437 авиакомпании Red Wings 19 марта летели 169 пассажиров. Жителей Новосибирской области из них – 78. Специалисты Роспотребнадзора, сотрудники полиции и медработники в настоящий момент связываются с ними, чтобы установить медицинское наблюдение и сделать тесты на коронавирус.

В детскую больницу №3 за сутки поступило 3 детей с признаками ОРВИ. Один ребенок вернулся из Таиланда. Двое детей сами из России не выезжали, за границей были их родители. Родители здоровы. Четверых детей выписали. Всего в больнице на утро 1 апреля находятся 17 детей, вернувшихся из-за границы или контактировавших с теми, кто вернулся. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.

В инфекционной больнице №1 Новосибирска по состоянию на 11.00 находятся 44 пациента, вернувшихся из-за рубежа или контактировавших с инфицированными. В том числе 8 человек, у которых к настоящему моменту была подтверждена коронавирусная инфекция. Две пациентки накануне были выписаны с отрицательными результатами тестов.

Источник: Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Новосибирской области

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