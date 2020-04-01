План Путина: пособия семьям по 5000 рублей, каникулы для бизнеса, пособия по безработице 12130 рублей

Выплаты на детей в возрасте от трёх о семи лет введут в июне

Госдума и Совет Федерации одобрили пакет «антивирусных» законов, направленных на борьбу с последствиями пандемии

Уже с 1 апреля семьи, имеющие право на материнский капитал, станут получать каждый месяц по пять тысяч рублей на ребёнка, а пособия по безработице увеличатся с восьми до 12 130 рублей. При этом оплата больничных будет рассчитываться исходя из суммы не менее одного минимального размера оплаты труда (МРОТ). Малому и среднему бизнесу снизят в два раза размер страховых платежей — с 30 до 15 процентов, также предприниматели смогут получить отсрочку по уплате налогов на полгода.

Для дома, для семьи



Меры, которые содержит «антивирусный» пакет законов, направлены на исполнение инициатив президента, озвученных главой государства в телеобращении 25 марта. По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, «важно, чтобы они заработали не завтра, а уже сегодня, этого ждут люди, ждёт бизнес».

Госдума 31 марта приняла документы сразу в трёх чтениях, во второй половине дня, после предварительного обсуждения на комитетах, на своём пленарном заседании их одобрил Совет Федерации.

Несмотря на сжатые сроки, все законопроекты обсуждались и были поддержаны всеми фракциями, подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Все они сошлись в необходимости их поддержать. Это важно, потому что речь идёт о поддержке людей в нынешней ситуации», — пояснил он.

Согласно принятым нормам, с 1 апреля 2020 года семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно будут ежемесячно выплачивать по пять тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет включительно. Такая поддержка особенно важна для семей, где дети сейчас не посещают ясли или детский сад, для родителей, которые находятся на больничном или в отпуске по уходу за ребёнком.

Выплаты на детей в возрасте от трёх о семи лет введут в июне, а не в июле, как планировалось ранее. До 10 мая региональные власти должны передать в налоговые органы информацию, необходимую для начисления этих денег.

С 1 апреля по 31 декабря 2020 года в законодательстве вводится новый минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности: выплаты по больничному будут рассчитываться исходя из суммы не менее одного МРОТ в месяц. Кроме того, увеличат пособие по безработице с восьми тысяч до 12 130 рублей.

Напомним, в соответствии с поручениями президента уже в апреле ряд категорий граждан получат выплаты в связи с 75-летней годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. По 75 тысяч рублей положено инвалидам войны, участникам военных действий, жителям блокадного Ленинграда, вдовам военнослужащих, погибших в период войны, вдовам умерших инвалидов и участников войны. По 50 тысяч направят ветеранам ВОВ из числа тружеников тыла, совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

Бизнес получит налоговые каникулы

Помимо адресной социальной помощи, депутаты и сенаторы утвердили и меры поддержки наиболее пострадавших отраслей экономики, а также малого и среднего бизнеса.

В частности, на шесть месяцев будут продлены сроки уплаты налогов и авансовых платежей, за исключением НДС, для малых и средних предпринимателей, занятых в отраслях, наиболее пострадавших в ситуации с распространением коронавируса. Одобренные инициативы предполагают уменьшение для малых и средних предприятий страховых взносов в два раза — с 30 до 15 процентов. Причём мера будет действовать не временно, а постоянно, что послужит дополнительным стимулом для развития бизнеса.

Для поддержки туроператоров в сфере выездного туризма предусмотрена возможность изменения сроков внесения взносов в фонды персональной ответственности, а также предложен механизм использования таких фондов для возврата денег туристам, купившим путёвки в «закрытые» сейчас страны. Кроме того, принятые законы предоставляют право Правительству в исключительных случаях (например, при ЧС) вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве. Меры также включают в себя и поддержку региональных бюджетов, которые будут освобождены от погашения в 2020 году бюджетных кредитов на общую сумму 78 миллиардов рублей.

При этом все предложения по перераспределению бюджетных средств в текущем финансовом году и плановом периоде будет согласовывать специально созданная комиссия Федерального Собрания.

Все предложения по перераспределению бюджетных средств в текущем финансовом году и плановом периоде будет согласовывать специально созданная комиссия Федерального Собрания.

Что касается предложенной главой государства меры о налогообложении процентов по вкладам свыше одного миллиона рублей, то Валентина Матвиенко обратила внимание на необходимость разъяснять гражданам суть инициативы, чтобы избежать паники. Налог будет начисляться только на доход со вклада, при этом зарплатные счета населения в банках не подпадают под его действие. Ещё одно важное замечание, напомнила спикер, — налог коснётся доходов, полученных в 2021 году, и требует уплаты лишь в 2022 году. При этом первые 60 тысяч полученного дохода им облагаться не будут.

Источник: pnp.ru