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Пропуски для перемещения по городам с самоизоляцией введут в России

12:00 01.04.2020 Фото: pixabay.com
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За последние сутки число заболевших инфекцией в стране увеличилось до 2337 человек.

Пропуски для перемещения по городам с самоизоляцией введут в России
Пропуски введут для тех, кто вынужден ездить на работу

В Республике Башкортостан, а также Краснодарском крае, Саратовской области и других регионах в условиях пандемии коронавирусной инфекции начали вводить пропуска для передвижения по городам. Специальные документы преимущественно понадобятся тем, кто оказался в режиме самоизоляции, но при этом вынужден ходить на работу.

В России действует режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса нового типа. За последние сутки число заболевших инфекцией в стране увеличилось до 2337 человек.

В Саратовской области пропускная система для работающих граждан будет введена со 2 апреля. Как следует из распоряжения правительства, опубликованного на региональном портале нормативных правовых актов, пропуск будут выдавать работодатели организаций, чья деятельность не приостановлена в условиях пандемии коронавирусной инфекции, и будет действителен при предъявлении паспорта либо другого документа, удостоверяющего личность.

Мэр столицы Башкортостана Ульфат Мустафин на совещании в правительстве сообщил, что, начиная с 1 апреля, пропуска будут выдаваться ежедневно с 14 до 20 часов. Они будут иметь перфорированную и персональную нумерацию. Для получения карточки будет необходимо предоставить справку с работы, основанием для выдачи которой станет внутренний документ, подписанный руководителем компании. Кроме того, все транспортные средства также должны иметь путевые листы, сообщается на сайте уфимской администрации.

В Краснодарском крае карантин был введен вечером 31 марта. В условиях ограничения движения легкового и грузового транспорта у всех водителей должно быть так называемое социальное разрешение. Как сообщили в областной администрации, вид спецпропусков, порядок выдачи и способ получения вскоре определит отдельный документ. Исключение будет сделано для автомобилей сотрудников, обязанных быть на рабочем месте. Кроме того, было принято решение обязать транзитный транспорт проезжать по территории Кубани, минуя населенные пункты.

Источник: Парламентская газета

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