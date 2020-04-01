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Народные новости

7 утра. 1 апреля. Народу куча на улицах Бердска

11:29 01.04.2020
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Ни какой самоизоляции нет и не пахнет. Обычная жизнь. Как будто ничего и не было. 

На WhatsApp редакции — 8-953-878-90-10 написал читатель:

7 утра — еду на работу.  Народу, как обычно, с детьми.  Ни какой самоизоляции нет и не пахнет. Обычная жизнь. Как будто ничего и не было.

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От редакции

Почему нарушают?

Boeing 777-300ER, 01 апреля 2020 12:17
Не удивлён. Да никто в Бердске это контролировать не будет. Так, что расслабьтесь. У нас ни одного заболевшего, дебилизм всё это. Меня больше экономический ущерб волнует от всего этого. Он будет чудовищным.
3лой, 01 апреля 2020 12:31
А если в России из-за пандемии вымрет несколько тысяч человек, экономического ущерба от этого не будет?
Аноним, 01 апреля 2020 12:44
Смотря, кто вымрет. А то и не будет.
Аноним, 01 апреля 2020 12:49
Нет, ущерба для западных потребителей природных ресурсов РФ никакого не будет.
Об этом как-то заявляла какая-то авторитетная мамзель из какой-то страны НАТО, которую Россия кормит этими полезными ископаемыми.
Аноним, 01 апреля 2020 12:25
Ну а что ты на работу едешь, ты вирусолог в векторе что ли? Задолбали уже эти «особенные».
Гость Очередной, 01 апреля 2020 12:37
ну вы же едете на работу? И кто-то тоже едет. А детей куда ему? С собой?
Или вы думали, что вы позолоченный, и едете на работу, а другие - погулять вышли?
Аноним, 01 апреля 2020 12:39
Уважаемый автор! Вы считаете в 7.00 утра люди погулять вышли? Видимо также как и Вы идут кто на работу, кто в больницу. А с детьми,так потому что дежурные группы в садах никто не отменил если родители работают.
Аноним, 01 апреля 2020 12:43
Повстречались как-то в зоне карантина нарушитель без маски и полицай без маски.
Вопрос Конституционному суду: имеет ли право полицай штрафовать нарушителя, если сам таковым является?
Аноним, 01 апреля 2020 12:57
Слабоумие и отвага! Вот девиз некоторых...

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