7 утра. 1 апреля. Народу куча на улицах Бердска

Ни какой самоизоляции нет и не пахнет. Обычная жизнь. Как будто ничего и не было.

На WhatsApp редакции — 8-953-878-90-10 написал читатель: 7 утра — еду на работу. Народу, как обычно, с детьми. Ни какой самоизоляции нет и не пахнет. Обычная жизнь. Как будто ничего и не было.

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