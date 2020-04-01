7 утра. 1 апреля. Народу куча на улицах Бердска

На WhatsApp редакции — 8-953-878-90-10 написал читатель:
7 утра — еду на работу. Народу, как обычно, с детьми. Ни какой самоизоляции нет и не пахнет. Обычная жизнь. Как будто ничего и не было.
Ни какой самоизоляции нет и не пахнет. Обычная жизнь. Как будто ничего и не было.
На WhatsApp редакции — 8-953-878-90-10 написал читатель:
7 утра — еду на работу. Народу, как обычно, с детьми. Ни какой самоизоляции нет и не пахнет. Обычная жизнь. Как будто ничего и не было.
От редакции
Почему нарушают?
Об этом как-то заявляла какая-то авторитетная мамзель из какой-то страны НАТО, которую Россия кормит этими полезными ископаемыми.
Или вы думали, что вы позолоченный, и едете на работу, а другие - погулять вышли?
Вопрос Конституционному суду: имеет ли право полицай штрафовать нарушителя, если сам таковым является?