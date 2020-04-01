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В Москве новостройки за три месяца подешевели на 2%, в Санкт-Петербурге — подорожали на 4%

12:17 01.04.2020 Фото: pixabay.com
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В 41 из 70 крупных городов цена квадратного метра увеличилась за первый квартал 2020 года.

В Москве новостройки за три месяца подешевели на 2%, в Санкт Петербурге подорожали на 4%
В Москве новостройки за три месяца подешевели на 2%

За первый квартал 2020 года квартиры в новостройках в России подорожали в среднем на 1%. По данным портала «Мир квартир», в 41 из 70 крупных городов цена квадратного метра увеличилась, в 26 — снизилась, в трех — осталась неизменной.
Больше всего, на 7,9%, поднялась цена «квадрата» в Челябинске, за последний месяц интерес к квартирам на первичном рынке здесь подскочил на 52%. В Уфе, где спрос вырос на 45%, метр подорожал на 7,8%. Заметно выросли цены на жилье в новостройках в Сочи (+7,5%), Хабаровске (+6,7%), Ижевске (+6,7%), Воронеже (+6,6%), Туле (+6,2%).

В ряде городов стоимость нового жилья, напротив, упала. Лидером стал Нижний Тагил, где цены снизились на 13,6%, за ним следуют Грозный (-8,8%), Курган (-8,2%), Вологда (-6,3), а также Волжский и Владикавказ (в обоих городах цены снизились на 5,5%).

В Москве новостройки за три месяца подешевели на 2%, в Санкт-Петербурге — подорожали на 4%.

«На волне общей паники, с падением курса рубя и наступлением карантина, а с ним и полной неопределенности экономических перспектив, некоторые покупатели бросились покупать квадратные метры, — говорит гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко. — В основном это были те, кто уже присмотрелся к конкретным предложениям — они просто предпочли ускориться. Таким образом, реализовалась новая порция отложенного спроса. К ним присоединились те, кто считает вложение средств в недвижимость хорошей инвестиционной стратегией».
По мнению Луценко, по мере того, как эпидемия будет разгораться, а карантин ужесточаться, волна спроса уляжется и наступит спад интереса к недвижимости — по крайней мере, на несколько месяцев. «Уже летом застройщикам придется предлагать скидки и акции», — считает он.

Источник: РГ

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