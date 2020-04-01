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Образование / Общество

Абитуриенты смогут подать документы в вуз до 10 августа

12:15 01.04.2020 Фото: pixabay.com
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В Минобрнауки определились с точными сроками вступительной кампании.

Абитуриенты смогут подать документы в вуз до 10 августа
В ведомстве прорабатывается вариант дистанционной защиты дипломов — с использованием технологии распознавания лиц

В Минобрнауки определились с точными сроками вступительной кампании.

— Последним днем подачи документов для выпускников школ 2020 года на бюджетные места станет 10 августа, — сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в эфире Первого канала. — Соответственно первая волна зачисления будет 19 августа, а вторая — 24 августа.
В министерстве рассчитывают, что 1 сентября все студенты, в том числе и первокурсники, выйдут на занятия.

Ранее Фальков заявил, что в ведомстве прорабатывается вариант дистанционной защиты дипломов — с использованием технологии распознавания лиц.

Также он отметил, что министерство сохранит курс на увеличение бюджетных мест, особенно по гуманитарным, педагогическим и медицинским направлениям.

Источник: РГ

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