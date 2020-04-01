Сгорел 7-летний мальчик в страшном пожаре в Хакасии

Его старший брат сейчас в больнице, врачи борются за жизнь малыша.

Пожар едва не убил двоих детей

По оперативным данным сегодня утром в селе Борец Ширинского района на пожаре погиб ребенок, еще один пострадал и находится в больнице. К месту пожара убыла оперативная группа Главного управления МЧС России по Хакасии. Причину пожара выясняют органы дознания.

Сообщение о пожаре поступило на пульт пожарной охраны в 6:28. Ближайшее пожарное подразделение из села Шира прибыло к месту вызова через 21 минуту. Площадь пожара на момент прибытия составляла 94 квадратных метра. На месте пожара огнеборцы обнаружили погибшего мальчика 2013 года рождения и его брата 2009 года рождения, который нуждался в срочной госпитализации, его передали бригаде скорой помощи. Открытый огонь пожарные ликвидировали в 7:19. К ликвидации привлекались 9 человек и 4 единицы техники. Причину пожара выясняют дознаватели МЧС.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности, не оставлять детей одних дома без присмотра. Научите детей действиям при пожаре, разучите с ними телефон пожарно-спасательной службы 101.

Источник: ГУ МЧС по Республике Хакасия