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Более агрессивная форма коронавируса появится в будущем мире, заявил эксперт

12:30 01.04.2020 Фото: pixabay.com
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Общее число больных COVID-19 в России достигло 2337 человек.

Более агрессивная форма коронавируса появится в будущем мире, заявил эксперт
Новый тип коронавируса также распространится по миру

Доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров заявил, что в будущем может появиться инфекция, которая будет опаснее COVID-19.
После преодоления нынешней пандемии может появиться еще более опасный вирус, предупредил Гундаров. «В частности, коронавирус оказался более сильным, чем грипп. Следующая болезнь может быть еще более агрессивной», — отметил он.

Профессор выразил мнение, что причиной стремительного распространения COVID-19 стала борьба с другими заболеваниями. Он указал, что за последние 15 лет благодаря прививкам практически исчез грипп типа А и Б.

«Человек благодаря успехам здравоохранения почти уничтожил грипп, и на его месте размножились штаммы коронавируса. Придавливая сапогом один вирус, мы взрастили на его месте другой», — заявил Гундаров.

В начале марта ВОЗ объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции, распространившейся по всему миру из Китая. По последним данным организации, заразились уже около 750 тысяч человек, более 36 тысяч умерли. Общее число больных COVID-19 в России достигло 2337 человек (1613 — в Москве), 121 из них вылечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Источник: РИА Новости

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