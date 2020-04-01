Боже, упаси: Хлеб с коронавирусными соплями могут купить жители Бердска

На глазах бердчанки в сетевом магазине мужчина на открытой полке перещупал почти весь хлеб, который был без упаковки. А если его потрогал инфицированный?

В некоторых сетевых магазинах работают пекарни, и хлеб там складывают в пакет сами покупатели

Возмущена продажей хлеба без упаковки на открытых полках в сетевых магазинах жительница Бердска.

— При такой вирусне — это просто безобразие. Хлеб продают без упаковки. Подходят люди, щупают, кому чего нужно, выбирают. Берутся за хлеб руками — у меня аж волосы дыбом на голове встали. Нужно поднимать на ноги службы. Наверное, санэпидемстанцию. Ну, нельзя так безобразно работать. Ну как так? На моих глазах к полке подошли мужчина и женщина, и он своим этими лапами щупал, щупал. Выбрали там что-то. А после них этот хлеб кто-нибудь да купит. Я сразу отошла. Сначала подумала, что может быть, у них пакеты закончились. Прихожу на следующий день — та же история. Все хлебобулочные изделия открытые. Бывало, раньше я там покупала хлеб, а теперь — Боже упаси. Сейчас все так строго. А тут нате вам — сопли вытер, хлеб подержал — и все. Кошмар, — возмущалась Тамара Овчинникова.

По словам Тамары Николаевны, по данному вопросу она хотела пожаловаться главврачу бердской горбольницы Алле Дробинской. Позвонила в приемную. Там ответили, что она отсутствует. Тогда бердчанка озвучила проблему секретарю. Но та ответила, что больница не занимается магазинами. Но Тамара Овчинникова уверена, что, врачи, узнав о таком безобразии, должны поднять на ноги все службы.

Главврач бердского Центра гигиены и эпидемиологии Виктор Матко пояснил, что по данному вопросу нужно обращаться в Роспотребнадзор.

Жалобу бердчанки «Курьер. Среда. Бердск» передал начальнику управления экономического развития Юлии Бадриной. Она отметила, что проверку магазинов проводят специалисты Роспотребнадзора, они же и делают предписания, но пообещала вопрос по хлебу без упаковки со своей стороны отработать с магазинами.