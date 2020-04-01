Убери руки: Как заставить себя не касаться часто к своему лицу?

В некоторых случаях причина частых прикосновений к лицу может заключаться вовсе не в нервах, а плохом состоянии кожи

Сколько раз в день вы прикасаетесь к своему лицу? На этот вопрос очень трудно ответить, поскольку мы делаем это настолько часто, что даже не замечаем этого. Эксперты утверждают, что лишь за 1 час человек касается лица более 20 раз. Однако это плохая привычка, и не только во время вспышки коронавируса. На ладонях человека, особенно во время пребывания на улице, содержится грязь и болезнетворные микроорганизмы, которые при попадании внутрь организма могут спровоцировать множество опасных заболеваний. Как же отучить себя часто прикасаться к лицу?

Шаг 1

Для начала вы должны признать, что не являетесь исключением из правил, и что, как и все люди, постоянно касаетесь своего лица, чешете глаза, нос или подбородок. Начните обращать внимание на такие моменты. Можете даже стараться после каждого касания, отмечать этот факт в блокноте.

Шаг 2

Достаточно часто люди прикасаются к лицу, когда попадают в неловкую ситуацию или нервничают. По этой причине необходимо найти альтернативу касаниям, которая поможет успокоить нервы. Отличный вариант – антистрессовый мяч. Можно обойтись и без специальных средств. Просто постарайтесь выработать привычку, каждый раз, когда вы нервничаете, скрещивать пальцы.

Шаг 3

Ваш выбор бороться с касаниями к лицу должен быть осознанным. Поэтому можете в доме, в тех местах, где вы проводите больше всего времени, расклеить стикеры с надписью, призывающей не притрагиваться к своему лицу. Кроме того, подобный призыв может быть на заставке вашего компьютера, планшета и смартфона.

Шаг 4

Чтобы быстрее достигнуть цели, вы можете пойти на создание преград, которые усложнят касания. К примеру, если у вас плохое зрение, и вы носите линзы, перейдите на очки. Они не позволят постоянно чесать глаза. Девушки могут в салоне нарастить длинные ногти, которые сделают прикосновения менее комфортными, либо делать как можно чаще макияж.

Шаг 5

В некоторых случаях причина частых прикосновений к лицу может заключаться вовсе не в нервах, а плохом состоянии кожи. Если она сухая и страдает от воспалений, то желание почесать ее является вполне естественным. Подберите правильный уход за кожей и устраните существующие проблемы.

Источник: medicinform.net