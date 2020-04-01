01.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Дом / Общество

Бойся: На чем в супермаркете может жить COVID-19? Ходи в перчатках!

15:29 01.04.2020 Фото: pixabay.com
0

Микробы и бактерии прячутся в каждом уголке магазина, и вы можете легко принести их вместе с покупками в ваш дом.

Бойся: На чем в супермаркете может жить COVID 19? Ходи в перчатках!
За ручки тележек каждый день берется сотни людей
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Бойся: На чем в супермаркете может жить COVID 19? Ходи в перчатках!

Как справиться со стрессом на самоизоляции? Поможет оптимизм! Инструкция РоспотребнадзораВыплатят по 30 090 рублей на ребенка с 1 июня семьям с детьми от 3 до 8 лет в Бердске, Новосибирске и РоссииЕщё 320 новостей

Современные супермаркеты кажутся чистыми и безопасными. Но на самом деле в них может быть полно болезнетворных микробов и бактерий. Они прячутся в каждом уголке магазина, и вы можете легко принести их вместе с покупками в ваш дом. Чтобы не допустить этого, необходимо принять все необходимые меры предосторожности. Мы подобрали самые загрязненные точки в супермаркетах, где нужно быть особенно внимательными.

Тележки и корзинки

Оказываясь в супермаркете, мы сразу же берем тележку либо корзинку. И это один из самых загрязненных опасными микроорганизмами предметов в магазине. За ручки тележек каждый день берется сотни людей. Таким образом, можно легко подхватить любую болезнь. Испанские ученые провели исследование и выявили, что порядка 50% ручек корзин и тележек поражены энтеробактериями. По этой причине эксперты настоятельно рекомендуют первым делом протирать ручки дезинфицирующими салфетками.

Двери холодильников

Следующий опасный объект в магазинах — дверцы и ручки холодильников и морозильных камер, где обычно хранят напитки, замороженные продукты и мясо. Результаты одного из исследований показало, что одна ручка на магазинном холодильнике содержит более чем 33 тысячи бактерий и микробов. Кроме того, микроорганизмы на этих поверхностях размножаются достаточно быстро. Поэтому прежде, чем открывать дверцу, сначала продезинфицируйте ее специальным средством.

Замороженные продукты

Перед тем, как купить подобные товары питания, вы должны удостовериться, что они герметично упакованы и не протекают. В разорванный пакет или коробку очень легко попадают болезнетворные микроорганизмы.

Сумка для покупок

Отказ от одноразовых пакетов и переход на тканевую сумку для бакалеи, является правильным выбором. Тем не менее, следует понимать, что на ней может содержаться большое количество микробов. По этой причине специалисты рекомендуют после каждого использования мыть свою сумку с мылом, особенно если вы несли в ней скоропортящиеся продукты.

Источник: www.medicinform.net

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как вы ведете себя сегодня в супермаркетах?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскФотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает "Курьер.Среда.Бердск"
16:06 01-04-2020
Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает
Как справиться со стрессом на самоизоляции? Поможет оптимизм! Инструкция Роспотребнадзора
16:04 01-04-2020
Как справиться со стрессом на самоизоляции? Поможет оптимизм! Инструкция Роспотребнадзора
США, Россия и Саудовская Аравия договорятся о добыче нефти ради повышения цен, заявил Трамп
16:00 01-04-2020
США, Россия и Саудовская Аравия договорятся о добыче нефти ради повышения цен, заявил Трамп
Татьяну Лазареву госпитализировали в больницу в Испании
16:00 01-04-2020
Татьяну Лазареву госпитализировали в больницу в Испании
Работа в Бердске 3
15:57 01-04-2020
Работа в Бердске
Фото: мэр Бердска обратился с наклейки около подъездов "сидите дома", а народ шастает 1
15:57 01-04-2020
Фото: мэр Бердска обратился с наклейки около подъездов
БердскВыплатят по 30 090 рублей на ребенка с 1 июня семьям с детьми от 3 до 8 лет в Бердске, Новосибирске и России
15:54 01-04-2020
Выплатят по 30 090 рублей на ребенка с 1 июня семьям с детьми от 3 до 8 лет в Бердске, Новосибирске и России
Убери руки: Как заставить себя не касаться часто к своему лицу?
15:46 01-04-2020
Убери руки: Как заставить себя не касаться часто к своему лицу?
БердскПриходят толпами: не перевели на режим экстренной помощи частные стоматологии во время жесткой самоизоляции от коронавируса в Бердске
15:45 01-04-2020
Приходят толпами: не перевели на режим экстренной помощи частные стоматологии во время жесткой самоизоляции от коронавируса в Бердске
Региональным банкам могут разрешить выдавать ипотеку под маткапитал
15:43 01-04-2020
Региональным банкам могут разрешить выдавать ипотеку под маткапитал