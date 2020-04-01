Бойся: На чем в супермаркете может жить COVID-19? Ходи в перчатках!

Микробы и бактерии прячутся в каждом уголке магазина, и вы можете легко принести их вместе с покупками в ваш дом.

За ручки тележек каждый день берется сотни людей

Современные супермаркеты кажутся чистыми и безопасными. Но на самом деле в них может быть полно болезнетворных микробов и бактерий. Они прячутся в каждом уголке магазина, и вы можете легко принести их вместе с покупками в ваш дом. Чтобы не допустить этого, необходимо принять все необходимые меры предосторожности. Мы подобрали самые загрязненные точки в супермаркетах, где нужно быть особенно внимательными.

Тележки и корзинки

Оказываясь в супермаркете, мы сразу же берем тележку либо корзинку. И это один из самых загрязненных опасными микроорганизмами предметов в магазине. За ручки тележек каждый день берется сотни людей. Таким образом, можно легко подхватить любую болезнь. Испанские ученые провели исследование и выявили, что порядка 50% ручек корзин и тележек поражены энтеробактериями. По этой причине эксперты настоятельно рекомендуют первым делом протирать ручки дезинфицирующими салфетками.

Двери холодильников

Следующий опасный объект в магазинах — дверцы и ручки холодильников и морозильных камер, где обычно хранят напитки, замороженные продукты и мясо. Результаты одного из исследований показало, что одна ручка на магазинном холодильнике содержит более чем 33 тысячи бактерий и микробов. Кроме того, микроорганизмы на этих поверхностях размножаются достаточно быстро. Поэтому прежде, чем открывать дверцу, сначала продезинфицируйте ее специальным средством.

Замороженные продукты

Перед тем, как купить подобные товары питания, вы должны удостовериться, что они герметично упакованы и не протекают. В разорванный пакет или коробку очень легко попадают болезнетворные микроорганизмы.

Сумка для покупок

Отказ от одноразовых пакетов и переход на тканевую сумку для бакалеи, является правильным выбором. Тем не менее, следует понимать, что на ней может содержаться большое количество микробов. По этой причине специалисты рекомендуют после каждого использования мыть свою сумку с мылом, особенно если вы несли в ней скоропортящиеся продукты.

Источник: www.medicinform.net