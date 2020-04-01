Ходить в дежурные группы детсадов каникулы из-за коронавируса могут дети всех родителей Бердска

Руководитель управления образования Бердска озвучила свой сотовый номер телефона. Родители, чьих детей не пустили в сад, могут позвонить Жанне Тузовой и сообщить об этом факте: «Я публичный человек», заявила Жанна Леонидовна.

Жанна Шурова (слева) и Жанна Тузова (справа) ответили на вопросы бердчан

Сегодня, 1 апреля, вице-мэр Бердска по социальной политике и экономическому развитию Бердска Жанна Шурова начальник управления образования и молодежной политики Бердска Жанна Тузова рассказали «Курьер. Среда. Бердск» о том, дети каких родителей могут посещать детские сады Бердска. Напомним, неделя с 28 марта по 5 апреля объявлена президентом России Владимиром Путиным каникулярной. Кроме того, губернатор Новосибирской области Андрей Травников с 20.00 31 марта объявил о самоизоляции в условиях пандемии коронавируса всех жителей региона.

Каждый день Жанна Леонидовна передает информацию в оперативный штаб и министерство образования Новосибирской области. На сегодняшний день в детсадах Бердска работают 13 дежурных групп в детсадах Бердска с 47 малышами.

— Это сегодняшняя ситуация. Вчера было 15 групп и 77 детей. Изначально думали, что будет около 300 детей, собирали списки. Но ситуация пошла на снижение. Также есть негосударственный детский сад. Там работает одна дежурная группа, в которой содержатся 8 детей, — сообщила Жанна Леонидовна.

Жанна Тузова отметила, что приоритет отдается тем детям, чьи родители вынужденно работают в условиях каникулярной недели в рамках указа президента — здравоохранении, предприятиях торговли. Но справки от родителей никто не требует.

— Мы проводили опрос родителей по предоставлению места в детском садике. Никаких справок, подтверждающих документов о том, что родителю необходимо выйти на работу — мы не требуем. Если необходимо место в детском саду вопросов нет. Мы предоставляем место в дежурной группе по факту требования. Они формируются и детский сад работает, — подчеркнула Жанна Шурова.

Кроме того, родителям важно помнить о том, что по выходу из каникул в детские сады будет необходимо предоставить справку о здоровье ребенка. Однако некоторые детсады требуют справки от родителей. И не принимают ребятишек в сады. По словам Жанны Шуровой, это нарушение, о котором стоит сообщить Жанне Тузовой.

— Все дети могут находиться в дежурных группах по желанию родителей, — акцентировала вице-мэр Бердска.

— Режим работы дежурных групп сохраняется. И мы понимаем в каких целях. Мы работаем для города, по заявкам родителей, которые сегодня выполняют работу в очень важном месте. Если вам отказали в месте в дежурной группе, звоните мне на сотовый — 8923-180-76-61, я круглосуточно на связи. Я публичный человек. Я обязательно отвечу на все вопросы. Мн очень важна обратная связь,- сообщила начальник УоиМП Жанна Тузова.