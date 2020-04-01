Это просто ужас: как выйти из алкогольной депрессии?

Алкогольная депрессия – симптомы, виды депрессивных состояний. Очень важно — «Полный отказ от спиртного в начале лечения депрессии только усугубляет процесс».

Вывод из алкогольной депрессии — процесс крайне сложный

Алкогольная депрессия – симптомы, виды депрессивных состояний

И еще пару слов о депрессии. Речь пойдет о депрессии алкогольной, одной из самых страшных и мучительных. Это скажет каждый, кто пребывал в запое хотя бы раз в жизни. Алкогольная депрессия – частое явление, но официально в мед. справочниках не значится.

Симптоматика болезни обозначается снижением двигательной активности, настроения, заторможенности интеллектуальной деятельности и психической реакции. В отдельных случаях сопровождается психопатией, вспышками гнева и резкими перепадами настроения.

Условно депрессивные состояния можно поделить на два варианта. Первый вариант образовывается на следующий день после чрезмерного употребления алкоголя — подавленность, вина… Это состояние проходит за несколько дней. Как правило, медикаментозного лечения не предусматривает.

Второй вид достаточно сложен и требует внимания, как со стороны родственников, так и со стороны врачей. Данный вид депрессии развивается после длительного употребления спиртного — матовое расстройство психики. В таком случае человек выглядит нормально, но в глубине души он сильно страдает — депрессия никогда не приходит и не уходит бесследно.

Симптоматика состояний следующая: удовольствие от жизни полностью отсутствует, человек совершенно не интересуется тем, что происходит вокруг, кроме антидепрессантов, которые облегчают страдания. В определенных группах пациентов наблюдаются суицидальные поведения и попытки самоубийств. Суицид в таком случае производится именно в состоянии АЛКОГОЛЬНОЙ депрессии.

Почему алкоголь развивает депрессивные синдромы? Лечение посталкогольной депрессии

Основополагающим фактором есть нарушение обмена веществ и хроническая интоксикация, что провоцирует расстройство психики. Довольно часто данный вид депрессии возникает и на фоне умеренного употребления алкогольных напитков, поскольку они употребляются регулярно. К примеру, каждую пятницу или субботу.

Хроническая депрессия ВСЕГДА сопутствует хроническому алкоголизму и вполне может дополнять, совпадать с симптомами заболеваний иного рода. Но, если депрессия возникает от двух-, трехнедельного запоя, то проходит самостоятельно, и редко требует приема медикаментов. Совсем другое у хронических алкоголиков, которым необходимо как медикаментозное, так и психологическое лечение.

Следует учесть, что хроническая депрессия при развитии приводит к психозам, психопатии, и прочее. В таких случаях необходима срочная госпитализация, прием нейролептиков, капельницы, интенсивная терапия. Лечение алкогольной депрессии – сложный процесс, и никаким образом не относится к выводу человека из запоя. Важно желание пациента.

Вывод из алкогольной депрессии — процесс крайне сложный. Важным критерием спасения больного является его собственное хоть малейшее желание вырваться из лап зелёного змия. И что очень важно — «Полный отказ от спиртного в начале лечения депрессии только усугубляет процесс».

Временами люди, страдающие этим недугом, не подозревают о его у них наличии, в основном посталкогольную депрессию «видно» снаружи — члены семьи, друзья, жены, дети — они подскажут.

Посталкогольная депрессия – страшное и затяжное заболевание, в некоторых случаях приводящее к летальному исходу, но и оно излечимо. Не допускайте. Не запускайте. НЕ ПЕЙТЕ.

Источник: medicinform.net