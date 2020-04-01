Коронавирус на ботинках: Как мыть квартиру, чтобы не подхватить COVID-19? Какие средства использовать?

Очень важно уделять внимание полу, поскольку вместе с обувью вы заносите в дом множество опасных вирусов, в том числе и коронавирус. Разведите 60-100 мл любого отбеливателя, который содержит хлорку, в 1 литре воды.

Очень важно уделять внимание полу

Новый коронавирус не дает расслабиться населению планеты уже третий месяц подряд. Он вырвался за пределы Китая и оккупировал всю Европу. Поэтому сейчас, как никогда ранее, важно поддерживать личную гигиену. Это поможет остановить распространение болезни. При этом необходимо быть осторожным не только вне дома, но и сделать ваше жилище безопасным внутри. Что для этого необходимо предпринять?

Как можно чаще обрабатывайте поверхности в доме

Регулярно очищайте поверхности, к которым вы часто касаетесь. Как правило, это дверные ручки, стулья, столы, выключатели света. Это можно делать при помощи спиртосодержащих дезинфицирующих салфеток. Подобная мера особенно важна, если кто-то в вашем доме болен.

Для поверхностей, которые невозможно обработать салфетками, таких как диваны или ковры, лучше всего использовать дезинфицирующие спреи. Они не менее эффективны, чем салфетки. Разбрызгайте его по всей поверхности и дайте полностью высохнуть, прежде чем сесть или ходить по ней.

При этом любую обработку нужно выполнять в одноразовых перчатках, которые следует обязательно выкинуть после.

Используйте белизну для чистки полов

Очень важно уделять внимание полу, поскольку вместе с обувью вы заносите в дом множество опасных вирусов, в том числе и коронавирус. Разведите 60-100 мл любого отбеливателя, который содержит хлорку, в 1 литре воды. Этой жидкостью необходимо регулярно мыть полы в комнатах и особенно в коридоре. Но будьте осторожны с применением отбеливающих средств на деревянных покрытиях. В этом случае лучше использовать смесь белого уксуса и воды.

Мойте ванные комнаты и кухню с помощью перекиси водорода

Перекись водорода 3% эффективна в борьбе с вирусом. Вы можете использовать ее непосредственно на таких поверхностях, как раковина, унитаз и столешница. Оставьте жидкость на 10-15 минут и затем тщательно смойте. Перекись водорода может также использоваться для очистки зубных щеток.

Источник: medicinform.net