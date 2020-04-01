Воют сирены в Бердске с 1 по 5 апреля. Население просят не паниковать

Оповещение будет осуществляться каждый час с 9.00 до 21.00.

Сирены будут выть каждый день с 9 утра до 21 часа

В Новосибирской области с 1 по 5 апреля будет действовать система оповещения населения. Такие мероприятия необходимы, чтобы напомнить гражданам о необходимости соблюдать ограничительные меры, действующие с 31 марта в соответствии с постановлением губернатора региона, для обеспечения благополучной санитарно-эпидемиологической ситуации. Для населения будет звучать важная информация о дополнительных мерах безопасности.

Оповещение будет осуществляться каждый час с 9.00 до 21.00 во всех муниципальных образованиях Новосибирской области через электросирены, уличные громкоговорители и видеоэкраны, в том числе на станциях метро, железнодорожных вокзалах и в аэропорту. В сообщении прозвучит дикторский текст о необходимости оставаться дома.

Уважаемые жители Новосибирской области! Просим сохранять спокойствие. В регионе продолжаются мероприятия, усиливающие профилактическую работу по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Стоит доверять информации только из официальных источников и от представителей власти, выполняя все предложенные рекомендации, в том числе по соблюдению правил пожарной безопасности в быту.

Напоминаем, что для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия нашего региона гражданам предписывается не покидать места проживания, за исключением случаев: обращения за экстренной или неотложной медицинской помощью, прямой угрозы жизни и здоровью, следования к ближайшему месту приобретения товаров первой необходимости, во время выноса отходов до ближайшего места их накопления, а также выгула домашних животных, на расстоянии, не превышающем сто метров от места проживания.

Также ограничения не распространяются в случае следования к месту или от места работы в организации, деятельность которых не приостановлена на период нерабочей недели в соответствии с законодательством. Введённые дополнительные меры действуют с 20:00 31 марта до 24.00 5 апреля 2020 года. Просим оставаться дома и не выходить на улицу без особой необходимости!

При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций следует незамедлительно позвонить по единому телефону вызова экстренных служб 112.

Источник: ГУ МЧС по Новосибирской области