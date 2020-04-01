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Самоизоляция в Бердске: Полиция имеет право проверить причину пребывания на улице, но не в праве задерживать за это

12:37 01.04.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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Протокол за нарушение карантинного режима могут выписать только тем, кто вернулся из-за рубежа. Другим наручники не наденут. Ограничатся беседой о необходимости сидеть дома в целях нераспространения коронавируса. Инструкция.

Самоизоляция в Бердске: Полиция имеет право проверить причину пребывания на улице, но не в праве задерживать за это
Полицейские в условиях пандемии коронавируса патрулируют улицы Бердска
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Самоизоляция в Бердске: Полиция имеет право проверить причину пребывания на улице, но не в праве задерживать за это

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Полиция Бердска с 31 марта исполняет постановление губернатора Новосибирской области по противодействию распространению коронавируса на территории города. Но полицейские, как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», имеют право только рекомендовать гражданам, находящимся на улице, вернуться домой и соблюдать режим самоизоляции.

Однако сотрудники МВД вправе выявлять и привлекать к ответственности тех, кто нарушил карантинные ограничения. Так, во вторник в Бердске поймали мужчину, который, приехав из Казахстана, сначала съездил в Новосибирск, а уже потом обратился в бердскую ЦГБ. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на него составлен административный протокол. Суд может оштрафовать его на 4000 рублей.

Инструкцию о том, как действуют полицейские в условиях распространения COVID-19, опубликовало управление МВД по Новосибирской области.

инструкция

Сотрудники патрульно-постовой службы и участковые уполномоченные полиции территориальных органов МВД России принимают непосредственное участие в мероприятиях по:

  • установлению местонахождения лиц, прибывающих на территорию Российской Федерации из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением COVID-19, и оказанию содействия представителям Роспотребнадзора в проведении мероприятий по контролю за соблюдением указанными лицами установленных карантинных ограничений;
  • выявлению и привлечению к ответственности лиц, нарушивших установленные карантинные ограничения;
  • охране общественного порядка на улицах и в иных общественных местах, в том числе в местах дислокации обсервационных пунктов и лечебных учреждений;
  • предупреждению распространения инфекционных заболеваний среди лиц, содержащихся в специальных учреждениях органов внутренних дел (изоляторы временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел; специальные приемники для содержания лиц, арестованных в административном порядке; центры для содержания иностранных граждан; центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей), в том числе по раздельному размещению иностранцев, в отношении которых должны проводиться карантинные мероприятия.

По информации «Курьер. Среда. Бердск», полицейские во время несения службы с вечера 31 марта до полуночи 5 апреля — в дни ограничения, установленные губернатором Травниковым — должны обращать внимание на передвижение людей по улице и рекомендовать им находиться дома. Задерживать и препровождать в наручниках в полицию бердчан только за то, что они вышли из дома, полицейские не имеют права. (Если люди, конечно, не нарушают КоАП или Уголовный кодекс).

— Полицейские проводят устные беседы с гражданами о том, чтобы они оставались дома, предупреждают об опасности распространения коронавирусной инфекции, чтобы граждане сами принимали меры и соблюдали режим самоизоляции, по максимуму исключили всяческие контакты. Органы МВД исполняют постановление губернатора о дополнительных мерах по ограничению доступа людей, — рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в полиции сегодня, 1 апреля.

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