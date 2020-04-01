Чихают на покупателей: возмущены продавцами без масок в супермаркетах жители Бердска

Собственник несет ответственность за безопасность продавцов и покупателей, если есть нарушения, то санкции предъявляет Роспотребнадзор, пояснил вице-мэр Владимир Захаров.

Сотрудникам магазинов рекомендовали обеззараживать тележки и корзины и предоставить покупателям одноразовые перчатки



Не соблюдают меры безопасности в карантин по коронавирусу продавцы некоторые магазины в Бердске. Об этом сообщила читательница «Курьер. Среда. Бердск».

— В магазине «Ярче» на ул. Пролетарская, 39/1, в Микрорайоне продавцы кашляют. Без масок. Говорят, руководство не выдало. Нет никаких антисептиков. Нет линий ограничения расстояния между покупателями. На замечания ответ: «А что мы можем, руководство ничего не выдало», — написала в «Сообщи свою новость» читательница.

Ритейл, федеральная структура, к которой относится магазины «Ярче», «Магнит» и так далее, отчитываются непосредственно в минпромторг, но в Бердске их контролируют и всю информацию передают в министерство, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по экономическому развитию Жанна Шурова.

По словам Жанны Сергеевны, они отправили в торговые сети рекомендации протирать руки антисептиком, надевать перчатки, обеззараживать тележки, купить и поставить на входе в торговый зал коробки с одноразовыми перчатками.

— Антисептики у нас есть как в аптечной сети, так и в магазинах города, масок нет — есть такой момент, — подчеркнула Жанна Шурова.

По словам вице-мэра, поступившую информацию по магазину «Ярче» она передаст минпромторг.

Собственник несет ответственность за безопасность своих сотрудников и покупателей, отметил Владимир Захаров.

— О всех необходимых мерах по защите от инфекции знает Роспотребнадзор. Если есть нарушения, то он предъявляет санкции. Если сотрудникам Роспотребнадзора нужна помощь муниципалитета, то мы готовы им помочь. Если нужно помыть полы пять раз — встанем и будем считать. Если каждые 20 метров должна стоять лампа бактерицидная — значит так должно быть. Мы готовы подключиться, если в этом будет необходимость, — подчеркнул Владимир Захаров.

В бердском отделе Роспотребнадзора на вопрос о мерах профилактики в супермаркетах во время самоизоляции по коронавирусу отвечать отказались, перенаправили в Роспотребнадзор Новосибирской области. Но и там ответили, что не работают с устными запросами, предложили прислать его в письменном виде. Что мы и сделаем.

Кстати, рекомендациями бердской мэрии воспользовались в некоторых супермаркетах. Читатели «Курьер. Среда. Бердск» сообщили, что после окончания рабочего дня 31 марта они заходили в магазин «Сантимо», где на входе стояла коробка с одноразовыми перчатками. И ими пользовались почти все заходившие за товаром покупатели. Они отметили, что все кассиры на кассах работали в масках и перчатках.

Во время пандемии коронавируса каждому бердчанину стоит задуматься не только о своей безопасности, но и безопасности окружающих. Нет под рукой антисептика, есть спирт, аптечные спиртовые растворы, которыми можно обеззараживать и руки и рабочие поверхности. Многие бердчане, которые не купили маски, сшили их своими руками. Берегите себя.